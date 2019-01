Usain Bolt appende le scarpette da calcio al chiodo di già

vanityfair

(Di mercoledì 23 gennaio 2019)calciatorecalciatorecalciatorecalciatorecalciatorecalciatorecalciatorecalciatorecalciatorecalciatore«È stato bello finché è durato». È un addio certamente meno commosso e drammatico rispetto al primo, ma è pur sempre un addio e questa volta è a tutto lo sport.le scarpe, da calciatore, al, come ha fatto due anni fa con quelle dell’atletica e comincia un’altra vita, da uomo d’affari.Volendo citare una canzone si potrebbe dire che «la festa appena cominciata è già finita» perché davvero la carriera di calciatore dell’uomo più veloce del mondo è finita in un lampo.L’unico a crederla davvero possibile forse era soltanto lui. «Non voglio dire di non averci creduto, ma ho comunque imparato la lezione» ha detto l’uomo che ha in bacheca 8 ori olimpici. ...