SHAMELESS - Recensione 9x08: The Apple Doesn't Fall Far from the Alibi

: Frank Gallagher e 'Gemma Teller' rappresentano la combinazione più pazza del momento. A mani basse - hallofseries : Frank Gallagher e 'Gemma Teller' rappresentano la combinazione più pazza del momento. A mani basse -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Rieccodopo l'interruzione di metà stagione. Che ve ne è parso di questo episodio?Attenzione: Spoiler!I Gallagher sono tornati dalla pausa di mezza stagione con un episodio molto divertente e particolare, ai livelli delle scorse e migliori stagioni per intenderci.Innanzitutto, Kev e V hanno quasi coronato il sogno di avere un figlio....adottivo, però. Il figlio maschio sempre desiderato con cui fare cose da uomini. Poche volte abbiamo visto Kev così eccitato, felice, commosso e orgoglioso del suo ragazzo, Santiago, che non sa una parola di inglese ma canta benissimo l'inno americano.In realtà, Santiago è un rifugiato che ha attraversato la frontiera assieme alla sua famiglia per chiedere asilo e V capisce subito che non potranno tenerlo, ma dovranno ritrovare il padre e la sorella. Sulle prime Kev non ne vuole assolutamente sapere, eppure dovrà convincersi. Un vero ...