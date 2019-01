L' eredità | Flavio Insinna sconcertato per la gaffe della campionessa | Più a sud di

L’eredità - Flavio Insinna accusato di essere logorroico. Il pubblico non lo sopporta : Flavio Insinna nella bufera. Il conduttore de L’Eredità che non è mai andato giù ai telespettatori che non lo hanno mai considerato all’altezza di Fabrizio Frizzi, è finito di nuovo in un mare di critiche del pubblico che si sfoga sui social. Ma cosa è successo questa volta? Flavio Insinna è stato accusato di parlare troppo, di essere proprio logorroico, di sfinire il pubblico con le sue chiacchiere. Secondo quel che dice il pubblico, Flavio ...

L'eredità - l'ultima clamorosa accusa a Flavio Insinna : "Un disastro al primo gioco" - cosa non torna : Questa volta a L'Eredità, il quiz pre-serale in onda su Rai 1, non finiscono sotto accusa i concorrenti ma direttamente Flavio Insinna. Non si parla né di complotti né di suggerimenti, due temi assai cari al popolo di twittaroli che segue il programma campione di share. Nel mirino, infatti, ci finis

L'eredità - 'Flavio Insinna imbarazzato' : gli autori esagerano - l'ultima terrificante accusa al programma : Questa volta anche Flavio Insinna sembra tentennare. Siamo a L'Eredità , quiz pre-serale di Rai 1, il regno delle gaffe e degli sfondoni. Ma è anche il regno dei sospetti, quelli del pubblico secondo ...

Avanti un altro - Paolo Bonolis demolito dal valletto : elogia L'eredità e Flavio Insinna - gelo a Mediaset : Strepitosa gaffe ad Avanti un'altro di Paolo Bonolis firmata dall'assistente di giornata, la persona che ogni giorno viene scelta tra il pubblico per accompagnare i concorrenti alla postazione del vincitore e, in rari casi, interagire col conduttore. Primo compito dell'assistente, aprire il pidigozz

L'eredità - Rosalba posseduta dal demonio : risata inquietante e raptus - Flavio Insinna sconvolto : Ci ha messo soltanto una manciata di secondi Rosalba a monopolizzare le attenzioni del pubblico social de L'Eredità, il quiz pre-serale campionissimo di share condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Già, perché la paffuta concorrente appare quasi posseduta dal demonio. Occhiali quadrati, capelli neri e

L'eredità - il sondaggio su Flavio Insinna. "Vi piace?" - la risposta raggelante che scatena il terremoto Rai : Un sondaggio su Flavio Insinna. Ci mancava solo questa a L'Eredità in una stagione funestata dai sospetti e dalle accuse dei complottisti social. Su Twitter, ogni sera, è una pioggia di commenti velenosissimi contro il conduttore ma stavolta la sentenza alla domanda fatidica "Vi piace la conduzione

L'eredità - l'uccello più piccolo? Figura da topo di Luigi : risposta da sotterrarsi - Flavio Insinna lo sfotte : Una Figura da...topo per Luigi, l'ultimo disastroso concorrente de L'Eredità, il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Siamo nella puntata di domenica 13 gennaio, alle battute finali: Luigi sfida la campionessa per arrivare alla Ghigliottina. Insomma, Luigi dovrebbe anche essere uno d