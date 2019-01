Acqua di rosmarino | gli effetti su pelle e capelli

dilei

: @ginniko_72 eccerto, la fai sfriggere a fuoco lento con l’olio e quando si disintegra butti i ceci, brodo qb (o acq… - boicottami : @ginniko_72 eccerto, la fai sfriggere a fuoco lento con l’olio e quando si disintegra butti i ceci, brodo qb (o acq… - unabancariainc1 : @robertodp1958 @milena131168 Io le cuocio con la buccia e nell’acqua aggiungo qualche erba aromatica: rosmarino, sa… - stillave1 : Essenza di rosmarino, ottimo anti zanzara e antitarma, un tempo usato nell’acqua di colonia, riproposto da noi sott… -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) L’diè un ottimo rimedio naturale constraordinari suViene ricavata dalla distillazione di questa pianta aromatica in corrente di vapore. L’estratto contiene una piccolissima quantità di olio essenziale e dei composti aromatici idrosolubili. L’diha forma liquida ed ha un profumo molto simile a quello della pianta.Ha proprietà astringenti e purificanti, per questo è adatta per prendersi cura dellamista, con difetti o piccoli brufoli. Non solo: l’diè perfetta per problemi che riguardano il cuoio capelluto, come la forfora e la dermatite seborroica.Come utilizzare questo rimedio naturale? L’diè perfetta come tonico per purificare la. Basta bagnare un batuffolo di cotone oppure una spugnetta con questo rimedio per ottenere un’epidermide compatta e ...