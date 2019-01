500X e 500L S-Design entro gennaio in tutti i concessionari Fiat

laragnatelanews

(Di mercoledì 23 gennaio 2019)Le ultime novità FCA, per le vetture Medie di maggior successo del Gruppo, riguardano le nuove serie “S-”. Questa nuova declinazione dellaS-presenta una vettura destinata a chi ha vocazione dinamica e sportiva. Stesso discorso riguarda l’auto destinata alle famiglie. LaS-, che guadagna molto in termini di rifiniture, confort, sicurezza e supporti attivi dediti alla sicurezza. Due nuovi modelli che mostrano dettagli inediti e che tramettono una maggiore cura, grinta, personalità ed eleganza. Atro discorso poi sono i nuovi propulsori, ma andiamo con ordine:Nuovas-: il crossover italiano si rinnova con novità tecnologiche ed esteticheDeclinata sull’anima Cross, la serie speciales-si presenta in una dimensione stilistica completamente rinnovata. Sportività e look grintoso ...