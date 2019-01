I numeri della manovra non convincono l' Ocse

NBA - i numeri da record della pazzesca stagione di James Harden : L'MVP in carica non ha solamente salvato la stagione degli Houston Rockets, ma lo sta facendo riscrivendo i libri di storia della NBA. Ecco i numeri assurdi della sua annata e della sua storica ...

Giornata Mondiale della Pizza : tutti i numeri del cibo più amato : tutti pazzi per la Pizza, non solo oggi. Ricorre infatti la Giornata Mondiale della Pizza, che precede il National Pizza Day, previsto invece il 9 febbraio negli Stati Uniti. Uno dei piatti italiani più iconici è quindi oggetto di una Giornata tutta sua: non a caso, dato che si tratta di una ricetta molto amata, seppur con le sue tante varianti e i mille condimenti possibili.Nel frattempo TheFork, l"app di maggior successo per prenotare online ...

Cosa è e come funziona il computer quantistico? I numeri della nuova informatica : In un 'mondo' regolato dalla crittografia quantistica un oggetto che associa a un bit di informazione un fotone rivela immediatamente se qualCosa è andato storto, se un bit di informazione è stato ...

NBA London Game 2019 - tutti i numeri e le curiosità della nona partita europea : La sfida tra Washington Wizards e New York Knicks si giocherà giovedì 17 gennaio alle 21 , studio pre-partita dalle 20.45, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e in diretta eccezionalmente ...

I numeri della pirateria in Italia - violazioni a +50% rispetto al 2017/2018 : Nel 2017/2018 il record negativo, ma quest'anno le violazioni sono già in crescita del 50%. Si cercano soluzioni per combattere il fenomeno. L'articolo I numeri della pirateria in Italia, violazioni a +50% rispetto al 2017/2018 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Come mai l'economia della Germania arranca? Fatti - numeri - commenti e scenari : Che cosa succede all'economia e all'industria in Germania. L'approfondimento di Start Magazine CRESCITA FIACCA La crescita della Germania nel 2018 è rallentata all'1,5% dal 2,5% dell'anno precedente, ...

Economia in chiara frenata - i numeri della manovra sono già vecchi : I conti verranno aggiornati a metà aprile con il Documento di Economia e finanza, ma fin d’ora si può ipotizzare una possibile, ulteriore revisione al ribasso della stima di crescita del Pil (già tagliata dall’1,5 all’1%) mentre gli obiettivi di deficit e debito rischiano di non essere centrati...

Real - i numeri della crisi - : La cura Solari non sembra funzionare. Al suo arrivo sulla panchina del Real Madrid, i blancos erano a -7 dal Barcellona. Ora i blaugrana, complice la vittoria sul Getafe , 2-1, , sono volati a +10. La ...

Senato - i numeri della maggioranza dopo le espulsioni 5 stelle. Lega : “Tranquilli”. M5s : “Voti Fdi in aiuto? Ben vengano” : Quattro voti di scarto, che rischiano di diventare due, ma Lega e M5s assicurano che al Senato non si sta aprendo un nuovo fronte di crisi. dopo la tempesta in casa 5 stelle che ha visto l’espulsione di due Senatori (tra cui il capitano Gregorio De Falco) e in attesa che i 5 stelle decidano le sorti di altre due parlamentari (Nugnes e Fattori), dalla maggioranza cercano di calmare le acque e garantiscono che l’esecutivo avrà ancora ...

Dakar 2019 : numeri - novità - statistiche e curiosità. Solo in Perù per la prima volta - i record della KTM e del numero di donne al via : 5541 km totali, 2889 km di prove speciali con il 70% di fondo sabbioso in 10 tappe. Signore e signori, questa è la Dakar 2019 giunta alla sua 41esima edizione, l’undicesima in Sud America e la prima Solo nel territorio peruviano. Un percorso nel quale il coraggio, la voglia di vincere e la determinazione dei concorrenti faranno la differenza nel mix di zone aride e sabbiose tra la costa e la celebre cordigliera delle Ande, lì dove Solo i ...

Accoglienza e aiuto ai bisognosi In diminuzione i numeri della Caritas : Calano le persone che si rivolgono alla rete di aiuti della Caritas in Valchiavenna. Sono confortanti, soprattutto rispetto alla prima metà del decennio caratterizzata dalla durissima crisi economica, ...

Commissione Ue - Buti : "Ok sui numeri - non sui contenuti della manovra" : 'Abbiamo approvato i numeri, non i contenuti della manovra' . A spiegarlo con una lettera al Corriere della Sera è Marco Buti , direttore generale per gli Affari economici della Commissione europea. ...

Tutti i numeri della Dakar : La Dakar è pronta per tornare in scena in Sud America, ma stavolta solo tra le dune del Perù. Sarà la prima volta nella storia dell'estenuante competizione, che il il percorso rimarrà nei confini di ...

DIRETTA MATERA CATANZARO / Streaming video e tv : l'analisi dei numeri della partita - Serie C - : DIRETTA MATERA-CATANZARO, info DIRETTA Streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella diciassettesima giornata del girone C di Serie C