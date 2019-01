Scalatrice in costume da bagno cade e muore congelata a 1 | 700 metri

ilgiornale

: La taiwanese Wu Jiyun, originaria di Taipei, diventata famoso su Internet per le sue passeggiate sulle montagne in… - mbwManzoni : La taiwanese Wu Jiyun, originaria di Taipei, diventata famoso su Internet per le sue passeggiate sulle montagne in… -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) LaGigi Wu, famosa sui social per le sue imprese inda, è caduta e ha perso la vita durante l"ultima scalata. Il suo corpo è stato ritrovato a 1,700di altezza, congelato. La 36enne aveva scalato molte montagne in Taiwan e tutte in bikini, postando poi le foto sulle sue pagine. Ammirata e seguita da una miriade di followers, amava la montagna e apparire su facebook. Passava gran parte dell"anno tra i monti , come ha fatto l"ultima tragica volta. L"11 gennaio si diretta allo Yushan National Park per scalare da sola, non era la prima volta che affrontava una simile prova. I media locali hanno riportato la notizia. Una settimana dopo aver iniziato la sua avventura all"interno del Parco, la 36enne è caduta in un dirupo per 20.Secondo le informazioni pervenute sarebbe anche riuscita a telefonare a un amico per chiedere di essere soccorsa. Purtroppo non è ...