Ruba in chiesa l' elemosina poi si pente e si confessa

Adesso Ruba no anche in chiesa. Trafugato il computer portatile del prete : Don Luca sarebbe anche disposto a perdonare. Ma rivorrebbe indietro il suo computer portatile : il valore economico è relativo, solo che dentro ci sono fotografie, documenti, informazioni legate all'...

Ritrovate due preziose statue Rubate nella chiesa di San Biagio : Ruba all'Esselunga per rivendere la merce, in manette una professionista del furto 3 Animale travolto e ucciso sulla Statale 45, forse è un lupo: accertamenti in corso 4 'Non arretreremo di un ...