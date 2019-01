Piatek-Milan?Si decide in prossime 48ore

Calciomercato Milan - l’ammissione di Perinetti non lascia alcun dubbio : “Piatek rossonero? Entro 48 ore…” : Il direttore generale del Genoa ha parlato dell’affare con il Milan per Piatek, sottolineando come si possa arrivare ad una conclusione nelle prossime 48 ore Krzysztof Piatek è sempre più vicino al Milan, parola di Giorgio Perinetti. Il direttore generale del Genoa infatti è intervenuto questa mattina ai microfoni della trasmissione Radio Anch’io Sport su Radio Rai 1, confermando come si arriverà ad una conclusione della ...

Milan-Piatek - affare fatto : i dettagli economici - la contropartita e la data del sì : Krzysztof Piatek sarà il sostituto al Milan di Gonzalo Higuain, promesso sposo del Chelsea di Maurizio Sarri: i dettagli dell’affare col Genoa Il Milan si appresta a perdere definitivamente Gonzalo Higuain, rimpiazzandolo con la grande sorpresa di questo campionato, vale a dire il genoano Krzysztof Piatek. Il patron del Genoa Preziosi ha dichiarato poche settimane fa che non avrebbe venduto il suo centravanti, ma verrà smentito dai ...

Piatek-Milan più vicini - martedì incontro decisivo col Genoa : Piatek , venerdì in polacco, 18 gennaio 2019 è stato un giorno decisivo per il passaggio del bomber del Genoa al Milan . Il vertice tra Leonardo e la dirigenza rossoblù, presenti il dg Giorgio ...

Piatek Milan - si continua a trattare : la Uefa dà via libera : Piatek Milan – Si continua a trattare tra Genoa e Milan. E’ iniziato nel tardo pomeriggio, anche alla presenza del presidente Preziosi, un vertice tra la dirigenza rossoblù (presenti il dg Giorgio Perinetti, l’ad Alessandro Zarbano, l’agente del giocatore Gabriele Giuffrida) e il direttore generale dell’area tecnico-sportiva del Milan Leonardo Nascimento de Araujo, meglio noto solo come Leonardo, per ...

Calciomercato Milan - vicinissimo l’arrivo di Piatek dal Genoa : il cerchio è pronto a chiudersi : Il presidente Preziosi ha raggiunto il vertice tra Leonardo e i dirigenti rossoblù, la sua presenza potrebbe dare l’impulso decisivo alla trattativa Il Milan ha quasi messo le mani su Piatek, toccando i tasti giusti nella trattativa con il Genoa. Il vertice tra le parti, in corso di svolgimento a Milano, pare stia dando i frutti sperati, con il club rossonero al momento vicinissimo a prendere l’attaccante ...

Calciomercato Milan - si stringe per l’arrivo di Piatek : nuovi importanti sviluppi nella trattativa con il Genoa : Nel pomeriggio di oggi andrà in scena un incontro tra il club rossonero e quello rossoblù, si prova a stringere per l’arrivo dell’attaccante polacco a Milano In attesa che si definisca il passaggio di Gonzalo Higuain al Chelsea, il Milan lavora per mettere le mani sul sostituto. Il nome individuato è quello di Piatek, attaccante del Genoa protagonista di una prima parte di stagione davvero esaltante. Spada/LaPresse Il club ...

Milan - tensione fra Gazidis e Maldini : il greco 'boccia' Piatek e Mesut Ozil (RUMORS) : Da quando è sbarcato a Milano, il nuovo amministratore delegato Ivan Gazidis ha letteralmente fatto piazza pulita intorno alla propria figura. Dapprima con la scelta di cambiare il capo dell'area scouting rossonera, successivamente ci sono state diverse questioni col direttore sportivo riguardanti i prossimi obiettivi di mercato. Leonardo, infatti, stava seguendo le piste che portavano ad Ibrahimovic e Cesc Fabregas, ma entrambe sono state ...