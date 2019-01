Gli Slam restano indigesti a Zverev | saluta anche la Halep

Australian Open 2019 : Milos Raonic supera Alexander Zverev neGli ottavi di finale. Il tedesco bocciato ancora in uno Slam : ancora una bocciatura per il tedesco Alexander Zverev (numero 4 del mondo) negli Slam. Il tedesco è stato sconfitto dal canadese (n.17 del ranking) Milos Raonic con il punteggio di 6-1 6-1 7-6 (5), che ha conquistato l’accesso ai quarti di finale del Major Australiano. Una battuta d’arresto evidente quella del teutonico, troppo passivo in campo e spesso in balia del servizio di un Raonic lucidissimo. Per lui si tratta della nona ...

Australian Open 2019 - tabellone femminile : Amanda Anisimova è la prima millennial aGli ottavi di uno Slam : Completato il terzo turno della parte bassa del tabellone di singolare femminile agli Australian Open: la copertina di giornata è tutta per la statunitense di origini russe Amanda Anisimova, prima millennial a raggiungere gli ottavi di finale di un torneo dello Slam. La 17enne spazza via la bielorussa Aryna Sabalenka, da molti considerata una delle favorite al titolo. La sua prossima avversaria sarà la ceca Petra Kvitova, che si libera in due ...

Lo scrittore anti-islam attacca : "Papa Francesco sta sbaGliando tutto" : Boualem Sansal non ha alcun dubbio: Papa Francesco, dialogando con l'islam senza tenere conto delle distorsioni fondamentaliste, rischia di contribuire alla scomparsa della civiltà occidentale. A riportare la riflessione dell'autore di "2084" è stato il quotidiano La Verità.In queste prime fasi del 2019, Bergoglio è stato accusato da più parti: i cattolici conservatori sostengono che il Vaticano non stia affrontando il dramma della pedofila come ...

Il giornalista sbaGlia - Fognini lo riprende : “mai ai quarti Slam? Forse non te lo ricodi - ma l’importante è… la salute” [VIDEO] : Il giornalista ha delle informazione sbagliate su Fognini, il tennista azzurro lo corregge e dimostra di dare poca importanza a record e piazzamenti, preferendo la sua salute e quella dei propri cari Fabio Fognini non ha mezze misure, lo conosciamo bene. Se deve dire qualcosa, non si fa problemi a dirla apertamente, anche in diretta tv, e non ha paura di mostrare le proprie emozioni. Il tennista ligure, un po’ indispettito ...

Islam - ora il ConsiGlio d'Europa vuole sdoganare la sharia : Tra i temi all"ordine del giorno della sessione invernale dell"Assemblea parlamentare del Consiglio d"Europa, che si aprirà il prossimo 21 gennaio, ci sarà anche quello della "compatibilità della sharia con la Convenzione europea sui diritti umani".Il dibattito promosso dall"organizzazione internazionale che si occupa di difendere i diritti umani e la democrazia in Europa servirà a chiarire se gli Stati membri della convenzione possano essere ...

Australian Open – Sabalenka senza limiti : “vittoria? Non mi accontento - voGlio il grande Slam! Nessuno ha mai creduto in me” : Aryna Sabalenka si gode il successo nell’esordio agli Australian Open e alza l’asticella dei suoi obiettivi: non le basta un successo Slam, li vuole tutti e 4 Aryna Sabalenka è una delle possibili outsider di lusso degli Australian Open. La tennista bielorussa sta raccogliendo grandi consensi dalla seconda metà del 2018, grazie ad una serie impressionante di vittorie che l’ha portata ad arrivare a Melbourne da numero 11 ...

Texas - islamico e repubblicano - il partito lo difende daGli attacchi razzisti : Negli Stati Uniti continua e tenere banco il tema della libertà religiosa . Un dibattito rinvigoritosi soprattutto dopo che numerosi cittadini di fede musulmana hanno deciso in questi ultimi anni di ...

Lezioni di arabo e Islam a scuola per i bimbi stranieri. La Lega insorge : «InsegnateGli l'italiano» : Pisa choc, sniffa cocaina da quando ha 9 anni: ragazzina 13enne in cura al Sert LA POLEMICA In attesa che le Lezioni comincino, la vicenda è già diventata politica, a seguito delle proteste degli ...

Australian Open 2019 in esclusiva su Eurosport! Novità al commento : John McEnroe in telecronaca per tutti Gli Slam : Australian Open 2019 in esclusiva su Eurosport dal 14 al 27 gennaio, oltre 300 ore live per una copertura senza precedenti: la leggenda John McEnroe da quest’anno coprirà per Eurosport tutti gli Slam Tutto pronto a Melbourne per il debutto del tabellone principale del primo Grande Slam dell’anno, in programma dal 14 al 27 gennaio. Eurosport è pronta per offire al proprio pubblico una copertura sempre più completa del torneo Australiano che ...

Rashida - le prime follie della deputata dem islamica : Gli insulti a Trump alla cena di Soros : Al programma degli estremisti radicali in economia e ambiente caldeggiato dalla Ocasio mancava il capitolo antisemita in politica internazionale. E Rashida Tlaib ha subito colmato il vuoto. Glauco ...

La vuota retorica sul dialogo con l'islam e l'esempio - sbaGliato - di san Francesco : ... se è vero che non tutti gli islamici sono terroristi è altrettanto vero che la stragrande maggioranza dei terroristi è islamica, vorrà mica dire qualcosa?,, quando la cronaca racconta di episodi di ...

18enne saudita lascia l'Islam e fugge barricandosi in albergo. "Se torno la mia famiGlia mi ammazza" : La storia di Rahaf Mohammed al-Qunun è diventata nota a tutto il mondo perché la 18enne, impaurita dalla reazione della famiglia, ha deciso di barricarsi in hotel e di far conoscere a tutti la sua ...

