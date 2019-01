È ancora Sos ratti bianchi nel Cesenate

U&D - Sara Affi Fella mente ancora? La replica di Panico insospettisce : Solo qualche giorno fa, Sara Affi Fella ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi : dopo mesi di silenzio, la modella partenopea ha chiesto scusa a Maria De Filippi e alla redazione del programma ...

Tav - decisione ancora sospesa. Tap - possono partire i lavori : La relazione sull'Alta velocità riapre lo scontro in attesa di un segnale dal governo. Situazione tesa a Melendugno, Le, con strade bloccate per impediire l'arrivo della talpa che scaverà il tunnel -

Gossip Uomini e Donne : Ursula Bennardo ha ancora dubbi su Sossio? : Ursula Bennardo di Uomini e Donne fa una confessione su Sossio Aruta Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono tornati nel Trono Over di Uomini e Donne. Il programma condotto da Maria De Filippi è ripartito lunedì scorso, dopo la pausa delle feste. A sorpresa, Sossio e Ursula hanno continuato a sedersi rispettivamente nel parterre dei cavalieri e delle dame. Non è ancora chiaro se nelle prossime puntate la coppia deciderà di lasciare il programma, ...

Calciomercato Roma - De Rossi ancora infortunato : i giallorossi cercano un sostituto - i nomi : Con ancora Daniele De Rossi costretto in infermeria, la Roma cerca in questa sessione di mercato il sostituto ideale: i possibili nomi In piena sessione di mercato invernale la Roma cerca di correre ai ripari e vuole un degno sostituto del suo capitano Daniele De Rossi. I gialloRossi, valutando i tempi di recupero dell’infortunio al ginocchio del calciatore, hanno deciso di puntare più di un centrocampista. Secondo Gazzetta dello ...

Spoiler Uomini e Donne - ancora sospeso in tv : le nuove puntate in onda dal 7 gennaio : Prosegue la pausa natalizia di Uomini e Donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Canale 5 ideata e condotta da Maria De Filippi. Oggi 2 gennaio, in molti speravano di vedere in onda le nuove puntate del trono classico e del trono over, ma così non è stato, visto che il programma risulta ancora sospeso dal palinsesto ancora per tutta la settimana. Prosegue lo stop di Uomini e Donne: al suo posto le soap Possiamo svelarvi, infatti, che ...

Sea Watch e Sea Eye lanciano Sos : 49 migranti ancora bloccati in mezzo al mare : Situazione critica per i 49 migranti salvati da Sea Watch e Sea Eye, che hanno passato il Capodanno in mezzo al Mediterraneo. Peggiorano le condizioni meteo. "La nostra nave non è attrezzata per ospitare le persone per un lungo periodo - hanno spiegato i volontari della Sea Watch - Al momento i migranti stanno bene ma i rischi aumentano, dalle possibilità di contrarre malattie alla carenza di approvvigionamenti".Continua a leggere

Benalla - Macron ancora nei guai : sospetti su un viaggio in Ciad : Alexandre Benalla torna a dare problemi ad Emmanuel Macron . L'ex guardia del corpo del presidente francese è di nuovo sotto la luce dei riflettori per un viaggio in Ciad a dicembre. Paese dove si è ...

Inter - Nainggolan ancora in ritardo : sospeso : E' finita la pazienza dell' Inter con Radja Nainggolan . L'ennesimo ritardo, questa volta all'allenamento previsto il giorno dopo il pareggio contro il Chievo, ha costretto il club nerazzurro a ...

Insegnanti sostegno - aumentano i disabili ma nel 2018 zero assunzioni. E metà dell’organico è ancora di supplenti : zero assunzioni. Il 2018 non sarà ricordato come un grande anno per il sostegno nella scuola italiana: per la prima volta dopo lungo tempo, il rapporto tra studenti disabili e docenti è tornato a salire; non succedeva dal 2011. Nell’anno scolastico in corso negli istituti del nostro Paese c’è un insegnante di sostegno ogni 1,73 studenti: nel 2017 la proporzione era di 1 ogni 1,69. Una piccola variazione che mette però in evidenza una tendenza ...

Droni su Gatwick - nuovo avvistamento : voli ancora sospesi | : Lo scalo londinese era stato riaperto dopo la chiusura di circa 36 ore per la presenza di Droni nella zona di atterraggio. Anche oggi tra l'altro, nonostante la riapertura, erano già previste comunque ...

Spari in centro a Vienna - un morto e un ferito. Sospetto ancora in fuga : Colpi d'arma da fuoco nel centro di Vienna. Una persona è morta, a quanto risulta all'emittente austriaca Orf e una seconda è rimasta ferita. Le sue condizioni sono gravi. «Due persone sono state ...

Uomini e Donne news - Ursula sorprende ancora su Sossio : “Confusa ma felice” : Uomini e Donne news, Sossio e Ursula stanno ancora insieme? Le ultimissime da Instagram Come procede la relazione tra Sossio e Ursula oggi? I due hanno deciso di lasciare Uomini e Donne e dare una seconda possibilità al loro rapporto. Qualcuno penserà che è l’ennesima possibilità non la seconda, ma d’altronde è dopo Temptation Island […] L'articolo Uomini e Donne news, Ursula sorprende ancora su Sossio: “Confusa ma ...

Di Maio : «Cambiano i decimali ma non la sostanza - così evitiamo l’infrazione» Moscovici : negoziato non è ancora finito : Il vicepremier: «Le misure fondamentali restano tutte, ma gli aggiustamenti consentono di evitare la procedura d’infrazione e abbassare lo spread». Ottimismo dopo il vertice Tria-Moscovici