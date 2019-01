: Ultim'ora #In 100 su barca in avaria a largo Libia - Cyber_Feed : Ultim'ora #In 100 su barca in avaria a largo Libia - maximluke : RT @Agenzia_Italia: #Migranti: barca con 100 a bordo al largo della #Libia chiede aiuto - NotizieIN : In 100 su barca in avaria a largo Libia -

In 100suinUnacon 100 migranti a bordo si trova in difficoltà a 60 miglia a nord dalla città libica di Misurata. Lo riferisce Alarm Phone, call center di volontari che raccolgono richieste di soccorso in mare da parte dei migranti. Volevano che informassimo le autorità, ma non quelle libiche,spiega su twitter Alarm Phone. La prima chiamata è pervenuta alle 11, in una successiva i migranti hanno detto di avere a bordo anche un bimbo "in stato di incoscienza o deceduto". Malta si starebbe attivando per raggiungere il barcone.(Di domenica 20 gennaio 2019)