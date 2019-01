Esame di maturità 2019: i dubbi e il malcontento

scuolainforma

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Alla luce del recente decreto che ha apportato modifiche circa lo svolgimento dell’digià dal corrente anno scolastico, sorgono. In particolare, il Coordinamento Nazionale del Movimento “Gae in ruolo – Non uno di meno“, nella persona del suo fondatore Luigi Mazza, fa un’importante richiesta: chiedere al ministro Bussetti il rinvio all’anno scolastico/2020 del nuovodi stato, riformato troppo “in corsa”. Di seguito analizzeremo quelli che sembrano essere i punti più “critici”.La sparizione della terza prova scritta È di pochi giorni fa il decreto che va a mutare l’di Stato del secondo ciclo di istruzione. Il vecchiodiva in soffitta sostituito da unche al momento sta suscitando solo tantie incertezze. “Sia gli alunni che i docenti si ...