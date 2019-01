Somalia, raid Usa uccide 52 al Shabaab

: RT @giusmo1: Somalia, oltre 50 terroristi di al-Shabab uccisi da un raid aereo Usa - libellula58 : RT @giusmo1: Somalia, oltre 50 terroristi di al-Shabab uccisi da un raid aereo Usa - LdmMedola : Somalia:raid aereo Usa,52 Shabaab uccisi - Ultima Ora - ANSA - cronachedi : Raid americano in Somalia. Bombe su Jilib, 52 morti -

aereo dell'esercito Usa inha ucciso 52 estremisti di al, gruppo terrorista legato ad al Qaida, in risposta ad un precedente attacco subìto dalle forze somale. Il,informa il Comando Usa in Africa, è avvenuto a Jilib nella regione del Medio Juba.Al Shabab, che controlla gran parte del Sud e Centroe conduce attacchi di alto profilo a Mogadiscio e altrove, ha rivendicato l' attacco di martedì scorso, in un centro alberghiero di lusso a Nairobi in Kenya costato la vita a 14 persone.(Di sabato 19 gennaio 2019)