Serena Williams | la supermamma che fa diventare star anche le bambole

Halep : 'Serena Williams è la migliore giocatrice al mondo - sarà durissima' : Serena è la miglior giocatrice al mondo perché ha vinto tanti tornei del Grande Slam. Non posso paragonarmi a lei'.

Australian Open 2019 streaming video e tv : Fognini eliminato - Djokovic e Serena Williams vincono : Diretta Australian Open 2019: nel terzo turno dello Slam di tennis Fognini affronta Carreno Busta, per la Giorgi c'è la ex numero 1 Karolina Pliskova.

Tennis - Australian Open : Serena Williams domina - Osaka e Svitolina in rimonta : MELBOURNE - Serena Williams non fa sconti e lascia in lacrime la giovane Dayana Yastremska . Serena, che insegue il 24° titolo Slam e il record all-time di Margaret Court, ha dominato la teenager ...

Australian Open 2019 - tabellone femminile : avanti Serena e Venus Williams. Brivido Halep : va sotto di un break nel terzo - ma rimonta e passa : Con la quarta giornata degli Australian Open arriva anche il completamento dei match di secondo turno femminile: la parte alta del tabellone che va ad allinearsi a quella bassa con la certezza di regalare diverse partite di elevato livello. Corre un grande rischio, per la seconda volta, Simona Halep: la rumena, numero uno del mondo, va in diverse occasioni vicina a chiudere la partita contro l’americana Sofia Kenin in due set, senza ...

Australian Open – Serena Williams porta a scuola la Bouchard : doppio 2-6 per l’accesso ai sedicesimi : Serena Williams liquida con un doppio 2-6 Genie Bouchard e accede ai sedicesimi di finale degli Australian Open: la tennista americana affronterà Yastremska Bastano 1 ora e 11 minuti a Serena Williams per archiviare la pratica Genie Bouchard e staccare il pass per i sedicesimi di finale. La tennista americana si mangia letteralmente campo e avversaria, rifilandole un doppio 2-6 che chiude i giochi senza lasciare scampo alla tennista ...

Australian Open programma quarta giornata : in campo Fognini - Giorgi e Serena Williams-Bouchard : La quarta giornata dell'Australian Open 2019 offre, nella notte italiana, anche un gustosissimo Raonic-Wawrinka e il confronto Halep-Kenin : la numero 1 del mondo avrà assorbito gli effetti della ...

Australian Open – Il curioso dato social : la bambola della figlia di Serena Williams ha più follower di Tatjana Maria : Una grafica degli Australian Open ha mostrato un curioso dato social: l’avversaria di Serena Williams, Tatjana Maria, ha meno fan su Twitter della bambola della figlia della tennista americana Al tempo dei social, va di moda creare un profilo per le principali piattaforme anche ai propri figli, poco importa se siano appena nati, o se comunque potranno utilizzarli con cognizione di causa solo fra diversi anni. Questione di marketing spesso, ...

Tennis - Australian Open : avanti Fognini e Giorgi - Serena Williams sul velluto : MELBOURNE - Gioie e dolori per i colori azzurri nella seconda giornata degli Australian Open, primo slam della stagione Tennistica in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Comincia alla ...

Australian Open 2019 - i risultati di oggi : Zverev al 2° turno. Donne : avanti Serena Williams : Soffre invece molto più del previsto Kei Nishikori , che vede il baratro e risorge contro il polacco Kamil Majchrzak, 176 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. Il giapponese, ottava testa di ...

Australian Open – Serena Williams straccia l’avversaria al primo turno : avanti anche Muguruza e Pliskova : Karolina Pliskova e Serena Williams superano il primo turno degli Australian Open 2019: bene anche Garbine Muguruza ed Elina Svitolina Gli Australian Open, primo grande slam della stagione, entrano nel vivo e vedono scendere in campo anche le tenniste più forti in circolazione. Tra queste da sottolineare la vittoria di Karolina Pliskova sulla connazionale Karolina Muchova, numero 138 al mondo. Con i parziali di 6-3, 6-2, la ceca si è ...

Australian Open – Kvitova - quanta sicurezza : “Serena Williams? Può vincere Slam - ma non la temo” : Petra Kvitova ha ammesso di non provare alcuna paura nell’affrontare Serena Williams, dichiarando però che la tennista americana è sempre favorita negli Slam Petra Kvitova ha iniziato il suo 2019 nel migliore dei modi. La tennista ceca ha vinto il torneo di Sydney, presentandosi agli Australian Open con grande fiducia. Intervistata dalla CNN, l’ex campionessa di Wimbledon ha spiegato di avere ottime sensazioni per lo Slam ...

Australian Open 2019 : gli esordi di Novak Djokovic e Serena Williams - le paure di Halep e la prima di Fognini : Seconda giornata a Melbourne (Australia), quella che ci accingiamo a vivere, per questi Australian Open 2019 e l’interesse è sempre altissimo. Dopo gli esordi dello spagnolo Rafael Nadal e dello svizzero Roger Federer, sarà il giorno del serbo Novak Djokovic e della statunitense Serena Williams. Nole, a caccia del settimo sigillo down under, se la vedrà contro l’americano Mitchell Krueger, proveniente dalle qualificazioni. Un match, ...

Australian Open – Osaka spiazza tutti : “vittoria? Non sono ossessionata - mi basta il 3° turno! Favorita? Serena Williams” : Naomi Osaka spiazza tutti con una delle sue solite conferenze stampa: la tennista nipponica svela di non essere ossessionata dalla vittoria e di puntare ad arrivare… al terzo turno Lunedì particolare per il mondo del tennis: oggi iniziano gli Australian Open! Nel tennis WTA resta la solita incertezza su chi potrebbe essere la possibile favorita per la vittoria del torneo, anche se i nomi di Serena Williams e Naomi Osaka sono fra i ...

Australian Open 2019 : il borsino delle favorite. L’incertezza regna sovrana e Serena Williams potrebbe approfittarne : Non ci sono solo gli Australian Open 2019 in ballo nelle due settimane che stanno per arrivare a Melbourne. Tra le donne, infatti, oltre alla corsa per vincere il primo Slam dell’anno c’è anche quella per riuscire a mettere le mani sulla prima posizione del ranking mondiale, attualmente occupata da Simona Halep. La rumena, che ha chiuso la propria stagione 2018 dopo le tre sconfitte consecutive al primo turno contro Kaia Kanepi ...