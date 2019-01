Sci di fondo | Coppa del Mondo Otepää 2019 | Johannes Klaebo inafferrabile | sua la sprint a

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg sempre in testa - Natalia Nepryaeva ora è seconda : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Otepää 2019 : nella sprint femminile si impone la norvegese Maiken Caspersen Falla : La sprint femminile in tecnica classica di Otepää, in Estonia, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo, va alla norvegese Maiken Caspersen Falla, che completa il tracciato in 3’05″16, domina la finale e stacca di 1″40 la russa Natalia Nepryaeva, seconda. Molto più indietro la svedese Maja Dahlqvist, attardata addirittura di 5″78. Giù dal podio l’altra svedese Jonna Sundling, quarta e staccata di 8″12, ...

Sci di fondo – Azzurre ko nelle qualificazioni della sprint a TC di Otepää : Laurent fuori per un soffio : sprint in tecnica classica a Otepää: Laurent manca le finali per un soffio, fuori nelle qualificazioni anche Scardoni e Ganz Tutte fuori dalle finali: le tre Azzurre iscritte alla sprint in tecnica classica di Otepää non ce l’hanno fatta a superare le qualificazioni, seppur di pochissimo, almeno per quanta riguarda Greta Laurent e Lucia Scardoni. La 26enne piemontese, che preferisce lo skating, ha centrato il 32esimo tempo ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Otepää 2019 in DIRETTA : Pellegrino ripescato in semifinale! De Fabiani e Rastelli fuori nei quarti

LIVE Sci di fondo - Sprint Otepää 2019 in DIRETTA : in corso i quarti di finale. Pellegrino - De Fabiani e Rastelli a caccia di soddisfazioni

Sci di fondo – Sprint maschile TC : bene gli italiani ad Otepää - superate le qualificazioni : Ottima Italia nella Sprint in tecnica classica di Otepää: Pellegrino, Rastelli e De Fabiani superano le qualificazioni Ottima prova di squadra per l’Italia nella Sprint maschile in tecnica classica di Otepää. Federico Pellegrino, Maicol Rastelli e Francesco De Fabiani hanno superato le qualificazioni rispettivamente con il 13°, 18° e 25° tempo guadagnando così il diritto di partecipare ai quarti di finale che scatteranno alle ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Otepää 2019 : nelle qualifiche della sprint bene Pellegrino - Rastelli e De Fabiani - fuori le donne : Si sono appena concluse le qualifiche della sprint in tecnica classica di Otepää, in Estonia, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo: primeggiano i due grandi dominatori della specialità, ovvero il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo e la svedese Stina Nilsson. bene gli azzurri, con Federico Pellegrino, Maicol Rastelli e Francesco De Fabiani che superano lo scoglio, mentre non ce la fanno le tre donne, anche se Greta Laurent e Lucia ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Otepää 2019 in DIRETTA : esame tecnica classica per Federico Pellegrino - torna De Fabiani

Sci di fondo oggi (19 gennaio) - Sprint tc Otepää 2019 : orario d’inizio e come vederle in tv e streaming : Torna quest’oggi la Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019, e lo fa con una Sprint a tecnica classica che si disputa in Estonia, a Otepää, una cittadina di circa quattromila abitanti quasi all’estremo opposto della capitale del Paese, Tallinn. Di certo non è questo il terreno di caccia di Federico Pellegrino, che va storicamente meglio nelle gare a tecnica libera: il campione azzurro, comunque, sarà presente assieme a Francesco De ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg sempre in testa - Stina Nilsson regina delle sprint

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 Otepaa. Klaebo : prove da cannibale - De Fabiani e Pellegrino a caccia del podio : Tornano in scena i grandi protagonisti del Tour de Ski sulla neve estone di Otepaa da sempre poco amica dell’Italfondo. Mai gli azzurri sono riusciti a salire sul podio da queste parti nelle ultime tre occasioni in cui la Coppa del Mondo ha fatto tappa da queste parti nell’ultimo decennio ma stavolta Pellegrino prima nella sprint e De Fabiani poi nella 15 km, tutto rigorosamente a tecnica classica, potrebbero rompere ...

