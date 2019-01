Fabio Caressa | dalle telecronache di calcio ai gossip su Uomini e Donne - VIDEO

Benedetta Parodi e Fabio Caressa - nozze alle Maldive : le foto della cerimonia privata : Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno scelto le le Maldive per rinnovare le promesse di nozze a vent’anni dal primo fatidico sì. La conduttrice e il giornalista sportivo di Sky hanno condiviso il romantico scambio dell’anello sui social, lasciando che il resto della giornata e della cerimonia fosse immortalato dai foto grafi del settimanale Chi che il 16 gennaio pubblica l’album di nozze per intero. Sposati dall’11 luglio del 1999 Fabio Caressa ...

Fabio Caressa e Benedetta Parodi - la nuova proposta a 20 anni di distanza dal matrimonio : In vacanza alle Maldive, grazie anche alla sosta del campionato che ha permesso a Fabio Caressa di prendersi una pausa dagli impegni come telecronista e conduttore di Sky Sport, la coppia ha ...

‘Vuoi risposarmi?’ Benedetta Parodi e Fabio Caressa di nuovo sposi alle Maldive : Per Benedetta Parodi e Fabio Caressa è arrivato il gran giorno. O meglio, è ri-arrivato. 20 anni fa si sono giurati amore eterno e oggi, 10 gennaio, sono pronti a scambiarsi nuovamente le promesse di matrimonio. Location da sogno per la coppia, che ha scelto le Maldive in compagnia dei 3 figli Matilde, 16 anni, Eleonora, 14, e Diego, 8. Niente dirette sui social annuncia la Parodi, ma con i follower vogliono condividere una cosa: il momento in ...