Inter | col Sassuolo 10 mila bimbi nello stadio chiuso Spalletti | Il nostro

Inter - De Vrij e quella ‘particolare’ telefonata : “ecco come Spalletti mi ha convinto a scegliere i nerazzurri” : Il difensore dell’Inter ha parlato di una telefonata tra lui e Spalletti, avvenuta prima della decisione di accettare la proposta nerazzurra “Ricordo la chiamata di Spalletti, non molto prima del momento in cui presi la decisione di venire all’Inter. Mi spiegava perché fosse un bene che io venissi a Milano, per la mia crescita personale e anche per la crescita della società. Poi lui ovviamente non è stato l’unico ...

L'Inter prenota Duvan Zapata : sarà il colombiano il vice Icardi : L' Inter si è presa del tempo per valutare la posizione di Mauro Icardi. Il capitano andrà in scadenza di contratto il 30 giugno del 2021 ed effettivamente ci sono ancora margini da qui a fine ...

Il paesaggio della collina di Mondovì Piazza è "di notevole Interesse pubblico" : La Giunta Regionale, con deliberazione n. 54-8207 del 20 dicembre 2018, ha adottato la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia collinare del Rione Piazza a Mondovì , ...

Calciomercato Inter/ Ultime notizie - affare fatto col Cruzerio per Brazao! : Calciomercato Inter, Ultime notizie: i nerazzurri hanno ormai preso Brazao che sarà parcheggiato al Chievo. Si complica la pista Pedrinho del Corinthians.

NBA a Londra - Washington esulta sulla sirena : Knicks battuti per colpa di… un’Interferenza a canestro : La formazione di Washington vince il match giocato alla O2 Arena di Londra contro i New York Knicks, compiendo una splendida rimonta nel finale Il match di NBA giocato alla O2 Arena di Londra sorride ai Washington Wizards, che esultano grazie ad un canestro segnato proprio sulla sirena. Due punti molto contestati, perchè concessi dagli arbitri per un’interferenza a canestro risultata poi decisiva ai fini del risultato. La formazione ...

Il Mondo Di Patty - colpo di scena : Guarda la clip che dimostra che forse Thelma Fardin era Interessata a Juan Darthes (Video) : In questi giorni in Argentina si è messa in azione una vera macchina del fango nei confronti di Thelma Fardin. Prima la sorella che attacca l’attrice de Il Mondo di Patty dandole della bugiarda... L'articolo Il Mondo Di Patty, colpo di scena: Guarda la clip che dimostra che forse Thelma Fardin era interessata a Juan Darthes (Video) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Polmone asportato senza aprire il torace - l'Intervento attraverso due piccole incisioni : I casi operati al mondo con questa tecnica sono molto rari e scarsissimi in Italia' . 'Il vantaggio per il paziente - prosegue - è legato alla mini-invasività delle incisioni chirurgiche e al non uso ...

Casting per un film di produzione Internazionale e 'Benevento Città Spettacolo' : Sono attualmente aperti i Casting per la ricerca di giovani attori e attrici, con ruoli da protagonisti, per il film dal titolo Glassboy. Si tratta di una coproduzione internazionale, diretta da Samuele Rossi. Sono inoltre aperte le selezioni di attori e attrici (con considerevoli abilità nell'ambito del canto), per il festival Benevento Città Spettacolo. Glassboy Per un nuovo film diretto dal regista Samuele Rossi, le cui riprese verranno ...

Marco Mengoni ci ha svelato quali artisti ascolta quando è in viaggio : guarda la nostra video Intervista : Fare quattro chiacchiere con Marco è sempre bellissimo <3 The post Marco Mengoni ci ha svelato quali artisti ascolta quando è in viaggio: guarda la nostra video intervista appeared first on News Mtv Italia.

Inter - Keita ko : distrazione muscolare - salta Sassuolo e Torino : Dopo aver agevolmente battuto il Benevento agli ottavi di finale di Coppa Italia ed aver conquistato il pass per i quarti di finale della competizione, per l' Inter non arrivano buone notizie in vista ...

Inter - brutte notizie per Luciano Spalletti : infortunio muscolare per Keita Balde : L’attaccante dell’Inter si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un problema di natura muscolare Stop forzato per Keita Balde, l’attaccante dell’Inter infatti ha riportato una distrazione muscolare che verrà valutata di giorno in giorno. L’ex Lazio dunque non prenderà parte al match di sabato sera contro il Sassuolo, come si evince dal comunicato diramato dalla società nerazzurra: ...

Maluma in ospedale : Intervento al ginocchio per il cantante colombiano : Maluma in ospedale: intervento chirurgico al ginocchio per il cantante Era già diverso tempo che il cantante 24enne Maluma, durante il suo recente tour tra l’America e l’Europa, soffriva a causa della rottura dei legamenti al ginocchio destro. Così ieri ha subito postato una foto che lo ritrae in un letto d’ospedale per sottoporsi ad un intervento […] L'articolo Maluma in ospedale: intervento al ginocchio per il cantante ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Gennaio : Davigo. Intervista al Fatto del togato al Csm : dalla Spazzacorrotti alla legittima difesa : L’Intervista “I garantisti scordano le vittime Battisti? Normale rivendicarlo” Piercamillo Davigo – “Spazzacorrotti: bene aumento dei minimi delle pene, Daspo inutile. I ministri all’aeroporto? Non giudico” di Gianni Barbacetto I salva-Salvini di Marco Travaglio Non sappiamo se Matteo Salvini, dalle reazioni alla sua comica passerella aeroportuale in costume da poliziotto col collega Bonafede travestito da Bonafede, abbia capito di ...

Inter - accelerata per Ozil : colpo possibile già a gennaio (RUMORS) : In questa sessione di calciomercato l'Inter non farà nessun acquisto di grido a titolo definitivo. Anche il presidente, Steven Zhang, qualche giorno fa, aveva dichiarato come il club sia attento ad eventuali occasioni di mercato altrimenti, in caso contrario, ogni discorso è rimandato a giugno. Piero Ausilio e Giuseppe Marotta, infatti, stanno già lavorando per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti, in vista della ...