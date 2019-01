Grillo | ' Vaccinarsi è fondamentale | giusto l' obbligo se serve'

tgcom24.mediaset

: 10:18 | Ministro Grillo: vaccinarsi fondamentale, giusto l'obbligo se serve - NotizieIN : 10:18 | Ministro Grillo: vaccinarsi fondamentale, giusto l'obbligo se serve - plmorandini : Eccallà....@EuroMasochismo -

(Di venerdì 18 gennaio 2019) "Il problema dei vaccini - ha ribadito - non è se sono utili o meno, ma sul tema dell', che è di politica sanitaria. Alcuni dei cittadini, i ' no vax ', sono contrari all', non ai ...