VIDEO Fabio Fognini accede al terzo turno degli Australian Open | le immagini del match

I Miei Vinili - Fabio Volo ospite della puntata del 27 dicembre 2018 (VIDEO anteprima Blogo) : Non si ferma durante le feste I Miei Vinili, il programma di Raitre in onda questa sera, 27 dicembre 2018, alle 23:45 e condotto da Riccardo Rossi, alle prese, ogni settimana, con un personaggio famoso che ripercorre la propria vita tramite i suoi brani preferiti.Nella puntata di oggi, nello studio la cui scenografia di Luca Merini ricostruisce un famoso negozio di Vinili di Roma in cui il conduttore ha lavorato quando aveva diciotto anni, ...

VIDEO Fabio Quagliarella - gol di tacco da urlo : magia stellare in Sampdoria-Chievo - colpo dello scorpione cosmico : Fabio Quagliarella non smette mai di stupire e a Santo Stefano ha regalato una primizia a tutti gli appassionati di calcio in occasione di Sampdoria-Chievo, match valido per la 18^ giornata di Serie A. L’attaccante dei blucerchiati, infatti, ha segnato un fantastico gol di tacco al 47′: un autentico colpo dello scorpione su punizione di Ramirez, deviazione verso la porta e rete del vantaggio dei padroni di casa. Di seguito il VIDEO ...

Diretta Salernitana Foggia / Streaming VIDEO Dazn : occhi sul bomber Fabio Mazzeo - Serie B - : Diretta Salernitana Foggia, Streaming video Dazn: dopo l'esonero di Colantuono, i granata cercano di ripartire ospitando i satanelli, terzultimi in Serie B.

VIDEO La nuova maglia di Fabio Aru - presentata la divisa della UAE Emirates per il 2019 : Oggi è stata ufficialmente presentata la nuova maglia dalla UAE Emirates, team che milita nel World Tour e di cui fa parte Fabio Aru. L’abbigliamento, prodotto da Champions System, si distingue per l’eleganza del disegno centrale che rimanda alla bandiera degli Emirati Arabi Uniti e per la nitidezza del bianco che permette così di mettere in risalto i colori degli sponsor principali (tra cui spiccano in particolar modo Fly Emirates ...

DIRETTA BOLOGNA MILAN / Streaming VIDEO e tv : al Dall'Ara arbitra Fabio Maresca - Serie A - : DIRETTA BOLOGNA MILAN, Streaming video e tv: Pippo Inzaghi e Gennaro Gattuso si ritrovano da avversari al Dall'Ara in una partita delicata per entrambi.

MAURIZIO CROZZA DIFENDE FABIO FAZIO / VIDEO - 'È un peccato perderti ora che...' - Che fuori tempo che fa - : MAURIZIO CROZZA DIFENDE FABIO FAZIO nel monologo a 'Che fuori tempo che fa': le sue dichiarazioni con la solita ironia , Video,

Il peggior Natale della mia vita - Canale 5/ Streaming VIDEO del film con Fabio De Luigi - oggi - 15 dicembre - : Il peggior Natale della mia vita, la trama e il cast del film in onda su Canale 5 oggi, sabato 15 dicembre 2018 con Fabio De Luigi.

VIDEO Fabio Turchi demolisce Tony Conquest - vittoria per KO a Firenze e titolo WBC Silver : Fabio Turchi è sempre più l’astro nascente della boxe italiana. Ieri il 25enne fiorentino ha difeso per la seconda volta la corona Internazionale Silver WBC dei pesi massimi leggeri, demolendo letteralmente davanti al proprio pubblico l’ostico britannico Tony Conquest. Con un micidiale gancio sinistro al mento nel corso della settima ripresa, portato con una violenza inaudita, l‘azzurro ha messo al tappeto l’avversario. ...