Toninelli contro la Tirrenia | ' Basta monopolio di chi prende soldi pubblici e aumenta

Tav - Renzi contro Toninelli : “Non c’è possibilità di fermarsi. O mente o non sa queste cose. Se la Lega si ferma è finita” : “Sulla Tav non esiste la possibilità di fermarsi. Toninelli mente o magari non le sa queste cose… Se la Lega si ferma sulla Tav è finita”. Così Matteo Renzi nel corso di una diretta Facebook. L'articolo Tav, Renzi contro Toninelli: “Non c’è possibilità di fermarsi. O mente o non sa queste cose. Se la Lega si ferma è finita” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Pd contro Freccero : «Luca e Paolo cacciati dalla Rai per la gag su Toninelli» : Il Pd contro Carlo Freccero. Tutti i dem e in particolare due. Il senatore Salvatore Margiotta, mastino della Commissione di Vigilanza Rai, va all'attacco: "Il direttore di Rai2 si...

Toninelli contro Autostrade : "Ancora falle nella rete". E propone la barriera anti-cinghiali : "Sono arrivato qui oggi a esprimere cordoglio e vicinanza alle vittime da parte del Governo, dello Stato, ma appena arrivato mi sono anche reso conto di una seconda falla nella rete autostradale": il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, così ha detto arrivando nella zona dell'A1 dove il passaggio di alcuni cinghiali ha causato un incidente in cui è morto un ventottenne e dieci persone sono rimaste ferite. "Ho già ...

Autostrade - aumento pedaggi su A24 e A25/ Rincari del 19%? Proteste sindaci Lazio e Abruzzo contro Toninelli : Autostrade, aumento pedaggi su A24 e A25? Previsto rincaro del 19% dal primo gennaio, trattativa in corso e Proteste dei sindaci di Lazio e Abruzzo.

Roma - gli ncc protestano contro il governo : “Toninelli - ti sei preso gioco di noi. Blocchiamo il Paese” : “La libertà assassinata dal governo del cambiamento”. È questa la scritta sul manifesto funebre affisso su una bara, su cui è anche poggiato un tricolore, esposta durante la manifestazione a Roma dei noleggiatori con conducente, venuti da tutta Italia per protestare contro l’approvazione del decreto che riscrive le regole per i lavoratori nel settore degli autoservizi pubblici non di linea. Ai piedi della bara ci sono anche una ...

Bolkestein - proteste Ncc a Roma : bruciate bandiere M5s/ Ultime notizie - cori contro Toninelli e tassisti : Bolkestein, Ncc in piazza a Roma: vigile rischia linciaggio. Ultime notizie, bruciate bandiere M5s: i motivi della protesta, nel mirino anche i tassisti.

Roma - ira Ncc contro Toninelli Bruciata una bandiera M5s : Caos nel centro di Roma per la protesta degli autisti di vetture Ncc , 'Noleggio con conducente'. I manifestanti chiedono di rinviare l'entrata in vigore della legge Bolkestein che prevede alcuni ...

Ncc - la protesta dagli autisti fuori dal Senato. Le urla contro il governo : “Buffoni - buffoni”. Poi i cori contro Toninelli : La protesta dei noleggiatori con conducente è arrivata sotto Palazzo Madama, dove gli autisti hanno protestato con cori e fischi nei confronti del governo e, in particolare, del ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli. Da gennaio, dovrebbe entrare in vigore un decreto legge, contestato negli scorsi anni e sempre rinviato, che li costringe a rientrare nella rimessa alla fine di ogni corsa. L'articolo Ncc, la protesta dagli autisti fuori dal ...

La protesta degli Ncc sotto al Senato. Bandiere dei 5 stelle in fiamme e cori contro Toninelli : Attimi di tensione durante il presidio di Ncc a piazza della Repubblica, a Roma. Secondo quanto si è appreso da fonti della polizia locale, ci sarebbe stata una "caccia" al vigile da parte dei manifestanti. Un agente sarebbe stato accerchiato da una trentina di persone rischiando il linciaggio. Sono intervenute le forze dell'ordine in tenuta antisommossa per metterlo a riparo. Ora i manifestanti sono fermi all'altezza della Prefettura. Un ...

La rivolta contro Toninelli della commissione Toninelli sulla Tav : Ma chi, e in che modo, sta valutando le grandi opere al Ministero dei Trasporti? Il ministro Danilo Toninelli aveva assicurato che le decisioni sarebbero state prese in maniera “tecnica” sulla base di analisi costi-benefici fatte dalla Struttura tecnica di missione, ma in realtà non è così. Dopo l’e

L'avvocato di Toninelli protesta contro Natangelo sul Fatto : "Vignetta indegna - lede la dignità dei disabili" : Una vignetta "indegna", "lesiva della dignità delle persone disabili". Questo, in sintesi, il pensiero delL'avvocato Ivano Iai, legale di Danilo Toninelli, in una lettera inviata al Fatto Quotidiano in risposta alla vignetta pubblicata ieri dal quotidiano diretto da Marco Travaglio. Nel disegno, firmato da Natangelo, il soggetto ritratto sosteneva che il M5s "ama i disabili. Guarda Toninelli: con tutti i problemi che ha lo abbiamo Fatto ...