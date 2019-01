Tabellone Australian Open 2019 | risultati e accoppiamenti in tempo reale Avanzano Nadal

Tabellone Australian Open femminile 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Avanzano Sharapova - Kerber e Wozniacki : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare femminile parte lunedì 14 e si conclude sabato 26 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone MASCHILE DEGLI Australian Open 2019 3° ...

Australian Open 2019 - Tabellone femminile : bene Garcia e Kerber - che sfida Sharapova-Wozniacki! : Soltanto tre dei sedici match del secondo turno della parte bassa del tabellone femminile degli Australian Open di tennis, andati in scena oggi, si sono conclusi al terzo set: diverse sfide sono state a senso unico, ma ora per il terzo turno sono all’orizzonte grandi sfide a Melbourne. Andiamo a scoprire tutti i risultati. La ceca Petra Kvitova supera rapidamente la romena Irina Begu ed ora affronterà l’elvetica Belinda Bencic, ...

Australian Open 2019 - Tabellone maschile : Federer e Nadal avanti senza problemi - Tiafoe sorprende Anderson. Promossi gli altri big : Cominciano a saltare le teste di serie importanti nel tabellone maschile degli Australian Open 2019, anche se, per il momento, i due grandi attesi della parte bassa non falliscono i loro appuntamenti. Roger Federer, impegnato contro il talentuoso britannico Daniel Evans, ha impiegato due ore e mezza per batterlo col punteggio di 7-6(5) 7-6(3) 6-3. Lo svizzero, ora, affronterà non Gael Monfils, testa di serie numero 30, ma Taylor Fritz, che ha ...

Australian Open 2019 - Tabellone femminile : la Halep sopravvive alla Kanepi - avanti entrambe le Williams. Azarenka out : Non ci sono particolari scossoni all’interno del tabellone femminile nella seconda giornata degli Australian Open 2019. Quasi tutte le teste di serie, con poche eccezioni, sono arrivate al secondo turno. Il principale brivido lo regala Kaia Kanepi, che per un’ora abbondante sembra poter mettere di nuovo in pericolo la permanenza di Simona Halep nel torneo, dopo averla estromessa dagli US Open pochi mesi fa. Melbourne, però, non è New ...

Australian Open - risultati e Tabellone di oggi : Al torneo di Melbourne avanti Seppi, Travaglia e Fabbiano. Tra i big bene Nadal, Federer e Sharapova. Fuori Murray

