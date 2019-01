Mattarella due giorni a Berlino | colloqui con Steinmeier e Merkel

Anticorruzione - il ddl piace a due italiani su tre. Ma gli avvocati : “Mattarella non lo firmi”. Csm si spacca sul parere critico : piace a due italiani su tre, ma quel terzo evidentemente o è un avvocato penalista o fa parte del Csm. Cresce l’attenzione sul ddl Anticorruzione, approvato in via definitiva e in attesa della firma del capo dello Stato. Secondo un sondaggio dall’istituto Demopolis, che ha analizzato l’opinione dei cittadini dopo il via libera al provvedimento da parte della Camera il 18 dicembre scorso, la riforma è gradita dal 68% degli italiani. Il ...