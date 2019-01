Margot Robbie è stufa di chi le chiede «ma quando lo fai un figlio?»

Saoirse Ronan e Margot Robbie in «Maria Regina di Scozia» : Mary Stuart ed Elisabetta I: due donne potenti in un mondo dominato dagli uomini, due regine che hanno saputo tenere testa per tanti anni alla società dei loro tempi quasi esclusivamente maschile. Saoirse Ronan e Margot Robbie sono le protagoniste di Maria Regina di Scozia, un film di diretto da Josie Rourke, al cinema il 17 gennaio. L'articolo Saoirse Ronan e Margot Robbie in «Maria Regina di Scozia» proviene da VanityFair.it.

Margot Robbie sarà Barbie - : «Questo progetto avrà un impatto positivo sui bambini di tutto il mondo» ha detto l'attrice australiana.

Margot Robbie sarà Barbie in carne e ossa in un film : Margot Robbie diventa Barbie in un filmMargot Robbie diventa Barbie in un filmMargot Robbie diventa Barbie in un filmMargot RobbieMargot Robbie Margot RobbieMargot RobbieMargot RobbieI tagli di capelli più trendy per l'autunno-inverno 2018I segreti beauty rivelati dalle star sui socialGli orecchini Tiffany & Co. di Margot Robbie I, Tonya (Craig Gillespie) I film da non perdere nell'estate 2016Dopo anni di gossip sulla possibilità di un film ...

Barbie : il film live-action si farà e ci sarà Margot Robbie : Barbie, la bambola più famosa al mondo, avrà il suo primissimo film live-action. Sono ormai diversi anni che si vociferava la produzione di questo film, ma solo in queste ore abbia avuto la conferma da Variety che il film si farà ufficialmente grazie anche alla collaborazione fra Warner Bros. e Mattel, a far prendere vita a Barbie sarà l’attrice Margot Robbie che oltre ad essere protagonista, produrrà anche il film. Il chairman di Warner ...

Barbie arriva al cinema! Ad interpretarla Margot Robbie : L'attrice australiana, famosa per 'The Wolf of Wall Street', veste i panni dell'iconica bambola in occasione del progetto...

Margot Robbie sarà la protagonista del film su Barbie : Sarà Margot Robbie la protagonista del film in live-action su Barbie, la famosa bambola della Mattel. L'attrice australiana sostituisce Amy Schumer, che ha deciso di abbandonare il progetto del film già nel 2017. Margot Robbie sarà anche una delle produttrici del film, grazie ai finanziamenti da parte della sua casa di produzione, la LuckyChap Entertainment. Lavorerà insieme alla Warner Bros."Durante i quasi 60 anni ...

Margot Robbie è Barbie. Letteralmente : Barbie, l'iconica bambola della Mattel, sbarcherà sul grande schermo in un film per la prima volta con attori in carne ed ossa. A impersonarla sarà Margot Robbie, la bionda e 'plasticosa' attrice australiana, perfetta per il ruolo. "Giocare con Barbie promuove fiducia, curiosità e comunicazione durante il viaggio di un bambino alla scoperta di sé", ha sottolineato la 28enne. ...

Barbie diventa un film con Margot Robbie : Barbie diventa un film: Mattel, l'azienda produttrice della bambola più amata da generazioni di ragazzine, ha firmato un accordo con Warner Bros. Pictures per una partnership che renderà Barbie la ...

Barbie arriva al cinema con il volto di Margot Robbie : Barbie arriva sul grande schermo e avrà il volto di Margot Robbie . Mattel, l'azienda produttrice della bambola più amata da generazioni di ragazzine, ha firmato un accordo con Warner Bros. Pictures ...

Margot Robbie : «Che imbarazzo quella scena sexy con DiCaprio» : Margot Robbie Margot RobbieMargot Robbie Margot RobbieMargot RobbieMargot RobbieMargot RobbieMargot RobbieMargot RobbieMargot RobbieMargot RobbieLa scena ce la ricordiamo tutti: Margot Robbie, avvolta in un vestitino fucsia e seduta sulla moquette, che spalanca le gambe e chiede a Leonardo DiCaprio se «il paparino vuole venire a giocare». Il film è The Wolf of Wall Street, capolavoro di Martin Scorsese che lanciò la Robbie nella Hollywood che ...