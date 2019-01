Muro di Berlino | perché fu costruito e quando è caduto

Usa - a 94 anni è morto George Bush senior Presidente per 4 intensi anni : dal Muro di Berlino alla guerra a Saddam : George H. W. Bush, eroe della seconda guerra mondiale, si occupò soprattutto di politica estera: da "Giusta Causa" a Panama a "Riporta Speranza" in Somalia, passando per la prima invasione dell'Iraq sullo sfondo del crollo del muro di Berlino.A batterlo alle urne fu Bill Clinton.

Usa - a 94 anni è morto George Bush senior Alla Casa Bianca per quattro intensi anni : dal Muro di Berlino alla guerra a Saddam : George H. W. Bush, eroe della seconda guerra mondiale, si occupò soprattutto di politica estera: da "Giusta Causa" a Panama a "Riporta Speranza" in Somalia, passando per la prima invasione dell'Iraq sullo sfondo del crollo del muro di Berlino.A batterlo alle urne fu Bill Clinton.

Crollo del Muro di Berlino. C'è un'altra verit? : ... si parla di circa 40 miliardi di dollari, ,la qualcosa fece esplodere la crisi interna nel vertice sovietico che portò all'estromissione di Gorbaciov.' , in 'SIGLO XXI- LA ECONOMIA DEL TERROR?' di A.

Miti e leggende all’ombra del Muro di Berlino : Nel 1988, in periodo di Perestrojka e pochi mesi prima del crollo del Muro di Berlino, Hollywood comincia a ridere dei timori della Guerra Fredda presentandoci un’improbabile partnership tra un rigido poliziotto sovietico (Shwarzy) e un sornione cop americano (Jim Belushi) Ventinove anni fa cadeva il Muro di Berlino. La demolizione del Muro, in realtà costituito da più barriere parallele ai lati della cosiddetta striscia della morte, ...

Il Muro di Berlino - una lezione persa : Berlino, prima e dopo la caduta del MuroBerlino, prima e dopo la caduta del MuroBerlino, prima e dopo la caduta del MuroBerlino, prima e dopo la caduta del MuroBerlino, prima e dopo la caduta del MuroBerlino, prima e dopo la caduta del MuroBerlino, prima e dopo la caduta del MuroBerlino, prima e dopo la caduta del MuroBerlino, prima e dopo la caduta del MuroBerlino, prima e dopo la caduta del MuroBerlino, prima e dopo la caduta del MuroBerlino, ...