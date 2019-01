Legittima difesa, sì Commissione al Ddl

: In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Gennaio: Davigo. Intervista al Fatto del togato al Csm: dalla Spazzacorrotti… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Gennaio: Davigo. Intervista al Fatto del togato al Csm: dalla Spazzacorrotti… - AnnalisaChirico : Ilva, Tap, Pedemontana, trivelle, 3o valico... Luigi di Maio ingoia tutto, dai porti chiusi al decreto sicurezza, l… - MediasetTgcom24 : Legittima difesa, ddl approvato da commissione Giustizia Camera #Legittimadifesa -

Via libera dellaGiustizia della Camera al disegno di legge sulla, approvato dal Senato a dicembre. Il provvedimento andrà in Aula, probabilmente, a inizio febbraio. Domani la riunione della Conferenza dei capigruppo per definire il calendario. Il sì al Ddl è arrivato dopo il voto degli 81 emendamenti, nessuno della maggioranza, che è andato avanti a ritmo sostenuto. Il governo aveva dato parere negativo e le proposte di modifica sono state tutte respinte.(Di mercoledì 16 gennaio 2019)