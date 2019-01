Il punto sulla Serie C

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Lotta apertissima nel girone A (con la Virtus Entella che deve recuperare cinque incontri), capolista con un buon margine negli altri due: Pordenone a +8 nel B, Juve Stabia a +9 nel C.Ma il crollo dell’Alessandria di due stagioni or sono dimostra quanto tutto sia ancora possibile.di Giuseppe LivraghiDopo una “pausa” di tre settimane, nel week-end del 19/20 gennaio riprende il campionato diC. Quest’edizione della terza divisione passerà alla storia per le tante partite rinviate: non per impraticabilità di campo, bensì a causa dell’incertezza relativa all’effettivo organico, a causa delle richieste di ripescaggio inB avanzate da varie compagini. In attesa di decisioni definitive, le partite delle formazioni interessate furono, quindi, rinviate a data da destinarsi, il che ha fatto sì che tuttora ci siano sodalizi con alcuni ...