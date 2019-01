Basket | Venezia | colpo a Tenerife | ora riparte l' inseguimento a Milano

Basket - Champions League 2019 : Venezia spettacolo a Tenerife - Bramos e Haynes ipotecano l’accesso agli ottavi battendo la prima del girone : L’Umana Reyer Venezia si rende protagonista di una grande notte a Tenerife. Nell’11° turno di Champions League, la formazione allenata da Walter De Raffaele batte l’Iberostar primo nel girone B e quinto in Liga ACB col punteggio di 78-80 e mette una serissima ipoteca sulla qualificazione per gli ottavi di finale della competizione europea sotto l’egida della FIBA. In quella che, a tutti gli effetti, è una battaglia ...

Basket - Champions League 2019 : Avellino e Venezia sfidano Tenerife e Murcia - trasferta tedesca a Bayreuth per Bologna : È ripreso al meglio il cammino delle tre formazioni italiane impegnate nella Basketball Champions League 2018-2019. La scorsa settimana Sidigas Avellino, Umana Reyer Venezia e Segafredo Virtus Bologna hanno ottenuto tre importanti vittorie nelle rispettive partite, compiendo un passo deciso verso la qualificazione al secondo turno. Nell’undicesima giornata della fase a gironi, in programma tra martedì 15 e mercoledì 16 gennaio, due sfide ...

Basket - Serie A : Milano vince a Trieste - Avellino stacca Venezia : TORINO - L'Armani Milano supera Trieste 77-73 all'Allianz Dome e infila la 14ma vittoria in campionato. L'Olimpia rimane così a +6 su Avellino che batte Pistoia e lascia al terzo posto la Reyer ...

Basket femminile - 13a giornata Serie A1 2019 : Venezia e Schio superano Ragusa e Vigarano e prendono il largo rispetto alle avversarie : Si è conclusa la tredicesima giornata del campionato di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Venezia ha sconfitto Ragusa difendendo la prima posizione dall’assalto di Schio, vincitrice contro Vigarano. Passo falso per Broni, che cade sul campo di Sesto San Giovanni e viene raggiunta da Napoli in quarta posizione, mentre in coda Battipaglia si aggiudica lo scontro salvezza contro Torino. Nella sfida più attesa della giornata Venezia ...

Basket - 15^ giornata Serie A 2019 : Brescia supera Venezia - Sassari espugna Cantù e va alle Final Eight : I due anticipi del sabato aprono la 15^ giornata che chiude il girone d’andata della Serie A di Basket. La Germani Basket Brescia si rialza dopo tre sconfitte consecutive e batte la Reyer Venezia per 72-70. Una vittoria importante per i lombardi che salgono a quota 12 punti ed abbandonano le zone pericolose della classifica; mentre per la squadra di De Raffaele si tratta del terzo ko nelle ultime quattro partite ed ora il secondo posto è ...

Basket – Risultati 15ª giornata Serie A : Brescia - che sorpresa! Venezia ko - sorride Sassari : Ko a sorpresa di Venezia contro Brescia, Sassari sorride in trasferta a Cantù: i Risultati degli anticipi del sabato dell’ultima giornata di andata di Serie A Termina domani il girone d’andata del campionato italiano di Serie A di pallacanestro maschile. Due anticipi, questa sera, hanno regalato tanto spettacolo in attesa delle sfide domenicali. Sconfitta a sorpresa di Venezia: la squadra, seconda nella classifica generale, ...

Basket femminile - 13a giornata Serie A1 2019 : Venezia alla prova Ragusa - Schio attende Vigarano e spera nell’aggancio : Si giocherà interamente domenica 13 gennaio la tredicesima giornata della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Nell’ultimo turno di campionato Venezia è incappata nella prima sconfitta stagionale sul campo di Broni, mentre Schio ha superato agevolmente Battipaglia portandosi a due sole lunghezze di distacco dalla capolista. Nulla di invariato in coda, dove la lotta salvezza sembra riguardare soltanto Torino, Battipaglia ed Empoli, con ...

Basket - EuroCup femminile 2019 : la Reyer Venezia travolge il Landes e accede al secondo turno a eliminazione diretta : L’andata aveva già chiarito i rapporti di forza tra le due squadre, il ritorno li conferma: l’Umana Reyer Venezia supera il primo turno a eliminazione diretta di EuroCup femminile, battendo senza problemi le francesi del Basket Landes col punteggio di 78-58, dopo aver già fatto propria l’andata per 68-77. Per la formazione allenata da Andrea Liberalotto cinque atlete in doppia cifra, con Jolene Anderson a quota 17 punti, Anete ...

Basket - Champions League 2019 : tutto facile per Venezia contro i cechi dell’Opava : La Reyer Venezia domina contro i cechi dell’Opava nella decima giornata di Champions League. La squadra di coach De Raffaele si è imposta 102-81 e consolida il suo secondo posto nel gruppo B alle spalle degli spagnoli di Tenerife. Ottima prestazione di Austin Daye, miglior marcatore di Venezia con 20 punti e anche di MarQuez Haynes, che mette a referto 17 punti. Ai cechi non bastano gli 11 punti sia di Bukovjan sia di Gniadek. Buon inizio ...

Basket - Champions League : vincono Avellino e Venezia : ROMA - vincono le due italiane impegnate in Fiba Champions League. Martedì positivo per Avellino e Venezia, con gli irpini a segno fuori casa e al secondo posto alle spalle di Murcia nel Girone A, e i ...

Basket - Champions League : Avellino bene - Venezia diesel : Chi fermerà la Sidigas? Sempre avanti al 1' alla sirena, Avellino d'autorità firma la sesta vittoria di fila. Mai in discussione il 72-62 a Wloclawek sul parquet dell'Anwil. La Sidigas chiude con 11/...

Basket - Champions League 2019 : Avellino in casa dell’Anwil - turno favorevole per Venezia e Bologna contro Opava e Petrol Olmpija : Dopo quasi un mese di pausa, riprende questa settimana la Basketball Champions League 2018-2019. Tra oggi, martedì 8, e domani, mercoledì 9 gennaio, scenderanno in campo le tre formazioni italiane impegnate nella decima giornata della fase a gironi. Avellino, Venezia e Bologna sono in piena corsa per l’accesso ai playoff, garantito dai primi quattro posti di ogni girone. L’obiettivo sarà quindi ipotecare il prima possibile il ...

Basket - Serie A : Milano torna a vincere - Venezia raggiunge Avellino : Una parentesi, la sconfitta contro Avellino. Al Forum di Assago, Milano supera 86-78 Trento nella riedizione dell'ultima finale scudetto e resta a +6 sulle seconde, Avellino e Venezia, che mantiene ...