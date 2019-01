Ue | Juncker | “Durante la crisi austerità avventata Non siamo stati abbastanza solidali

ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 gennaio 2019) “Nonsufficientementecon la Grecia e con i greci” durante ladel debito. Parola del presidente della Commissione europea, Jean-Claude, nel suo intervento in aula a Strasburgo per la celebrazione dei vent’anni dell’euro. Non solo:ha anche riconosciuto che durante ladel debito “c’è stata dell’, ma non perché volevamo sanzionare chi lavora e chi è disoccupato: le riforme strutturali restano essenziali”. E si è rammaricato che la Comissione abbia “dato troppa importanza all’influenza del Fondo monetario internazionale” perché “al momento dell’inizio dellamolti di noi pensavano che l’Europa avrebbe potuto resistere all’influenza del Fmi”.“Se la California è in difficoltà, gliUniti non si rivolgono” al Fondo monetario internazionale e ...