Inter | messaggio d' amore di Ranocchia per i nerazzurri | e Spalletti lo cita sui social

Francesco Chiofalo : oggi è Intervenuta la madre dopo che qualcuno ha detto che lui ha marciato sul suo tumore. Leggi il messaggio della madre : In questi giorni qualcuno sui social ha accusato Francesco Chiofalo di marciare sul suo tumore e di giocare con quanto gli è capitato. oggi è intervenuta la madre del ragazzo, che ha cercato di...

Caso Icardi - il messaggio di Marotta ai tifosi dell’Inter : “Il rinnovo di Icardi? I tifosi possono stare tranquilli, assolutamente”. Sono le importanti dichiarazioni dell’ amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, intervenuto negli ultimi minuti sull’argomento relativo al rinnovo del contratto dell’attaccante Mauro Icardi. Il dirigente non si è sbilanciato ulteriormente sulla vicenda, come riporta l’Ansa sorridendo ai cronisti uscendo dalla sede ...

Francesco Chiofalo - il messaggio da parte della famiglia : "L'Intervento è iniziato. Grazie per l’affetto" : Dal profilo Instagram del personal trainer: "Francesco è entrato alle ore 9.00. Appena saremo a conoscenza dell’esito ve lo comunicheremo al più presto"

Modric - ritratto di un sogno mai tramontato. Il messaggio dell'Inter : caro Luka - noi siamo quelli che... : L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di Luka Modric e spiega come il croato, per l'Inter, rappresenti ancora un sogno che potrà realizzarsi in futuro. 'La partenza è per una volta al traguardo. È un giro di ruota per tornare ...

L'Inter su Twitter ha scritto un messaggio molto chiaro sulla vicenda Koulibaly : Sul proprio account ufficiale, la società dell'Inter ha preso posizione sui cori contro Kalidou Koulibaly nella partita di ieri sera a Milano, vinta dall'Inter per uno a zero sul Napoli proprio dopo l'espulsione del giocatore senegalese, che ha perso la pazienza dopo aver subito per tutta la partita cori razzisti contro di lui. "Dal 9 marzo 1908 Inter vuol dire integrazione, innovazione e futuro. La storia di Milano ...

Inter - che giornata per Keita : gol e messaggio anti-razzismo : Keita Baldé ha voluto spendere qualche parola d’affetto per il compagno di Nazionale Koulibaly dopo i fatti relativi all’incontro tra Inter e Napoli “Koulibaly è mio fratello, giochiamo insieme in Nazionale, le cose che devo dirgli gliele dico al telefono personalmente. Queste cose non possono succedere al giorno d’oggi, il calcio è bello non bisogna fare cose cattive né insultarsi“. Lo dice l’Interista ...

Francesco Chiofalo - prima dell'Intervento - manda un messaggio alla madre : 'ti amo mamma' : Francesco Chiofalo sta commuovendo tutto il mondo del web dopo la triste scoperta. Il ragazzo ha, infatti, pubblicato delle Instagram Stories nelle quali ha spiegato di aver scoperto di essere gravemente malato. Ha un tumore al cervello e, subito dopo le vacanze di Natale, dovrà sottoporsi ad una lunghissima e delicatissima operazione di 18 ore. Diversi giorni prima dell'intervento, il ragazzo ha sentito il bisogno di dedicare uno struggente ...

Icardi - messaggio all'Inter e ai tifosi : "Qui sono a casa mia" : "Qui sono a casa mia". Nel bel mezzo della telenovela del suo rinnovo, con il botta e risposta a distanza tra la moglie-agente Wanda Nara e la dirigenza del l'Inter, dalla cena di Natale Mauro Icardi ...

Inter - l'SOS di Spalletti alla società : Marotta accoglie il messaggio : Piena fiducia al tecnico toscano, ma nel giorno della presentazione, le parole del nuovo Chief Executive Officer Sport non potevano essere diverse. La verità è che Zhang gli ha chiesto di portare l'...

Inter - Icardi lancia un messaggio sui social dopo l’eliminazione dalla Champions : La delusione per essere stati eliminati dalla Champions League, soprattutto per come ciò è avvenuto, è sicuramente cocente per tutto l’ambiente Inter. Ciò che è necessario adesso, però, è la voglia di ripartire per cercare quantomeno di salvare il salvabile di questa stagione. dopo le lacrime di Wanda Nara sugli spalti del “Meazza” ecco il messaggio pieno d’orgoglio del capitano nerazzurro Mauro Icardi: ...

Inter - il messaggio di Icardi dopo l'eliminazione : 'Amala' : l'eliminazione dalla Champions League continua a far male in casa Inter. I nerazzurri non sono andati oltre il pareggio per 1-1 in casa contro il Psv Eindhoven nella giornata di ieri, lo stesso risultato che ha ottenuto il Tottenham al Camp Nou contro il Barcellona. Le due squadrre erano a pari punti ma gli Spurs passano per il vantaggio negli scontri diretti, figlio della vittoria ottenuta due settimane fa a Wembley contro la squadra di Luciano ...

