Maduro attacca Bolsonaro | Un moderno Hitler

Venezuela - Maduro giura e attacca Usa ed Europa : Come aveva promesso di voler fare 'contro venti e maree', il presidente Nicolás Maduro ha giura to oggi a Caracas per un secondo mandato di sei anni , 2019-2025, nelle mani del presidente del Tribunale ...

Maduro attacca gli Usa : "Trump vuole eliminarmi" : Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha in questi giorni dichiarato di essere "in pericolo di vita". Egli ha infatti sostenuto che gli Stati Uniti lo vorrebbero "assassinare", per poi trasformare il Paese sudamericano in una loro "colonia". Nei mesi scorsi, il leader chavista aveva invece accusato le autorità colombiane e i dissidenti venezuelani di pianificare la sua "eliminazione".Durante una conferenza stampa tenutasi recentemente al ...