Frana sulla SS120 nel Palermitano | chiuso tratto

Calabria : Frana sulla SS107 “Silana Crotonese” - proseguono i lavori per la messa in sicurezza : proseguono i lavori per la messa in sicurezza del versante al km 2,200 della SS107 “Silana Crotonese” nel comune di Paola, chiusa al traffico da giovedì sera tra Paola e San Sili (CS), a seguito della caduta di materiale roccioso che ha interessato la sede stradale. Le squadre Anas e i rocciatori hanno completato ieri sera la fase di disaggio di massi pericolanti e nel corso della giornata proseguiranno le attività di rimozione del materiale ...