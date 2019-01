Manovra | il governo doveva sconfiggere il gioco d’azzardo Così però fa cassa sui

Pd Fvg in piazza contro la Manovra del Governo : ... un'accoppiata micidiale che prima ancora di essere attuata - conclude Shaurli - sta già affossando l'economia, fa temere per l'occupazione e non propone niente per il futuro'.

Manovra - Coldiretti : dal governo impegni su gelate - Xylella e frodi : “Dal Ministro Centinaio abbiamo ottenuto importanti impegni sui danni da gelate, emergenza Xylella e la lotta alle frodi e sofisticazioni nell’olio di oliva per sostenere un settore centrale per l’economia, la salute, il reddito e l’occupazione“: lo rende noto il presidente della Coldiretti Ettore Prandini al termine della manifestazione di migliaia di agricoltori davanti al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dopo ...

Manovra 2019 : ecco cosa rischiano i cittadini a causa di una distrazione del governo : A causa di una “distrazione” nelle aree pedonali delle nostre città potrebbero presto circolare auto ibride ed elettriche, vetture che, per quanto poco o niente inquinanti, costringerebbero i passanti a prestare attenzione alle auto senza potersi rilassare passeggiando in un’area, appunto, pedonale. I cittadini rischierebbero di essere travolti dalle vetture elettriche in quanto difficili da percepire con l’udito. Sarebbe questo ...

Guido Crosetto : "I nostri voti solo se il governo non fa gli errori della Manovra" : "Non saremo la stampella del governo". Guido Crosetto, braccio destro di Giorgia Meloni, lo sottolinea in una intervista a La Stampa. Se dovessero servire i voti di Fratelli d'Italia per garantire al governo la maggioranza che dopo le espulsioni nel Movimento 5 stelle si regge solo su tre senatori,

Manovra - la fregatura del governo per i dipendenti : "Che fine fanno quelli col contratto" : C'è una minaccia per i lavoratori italiani nascosta nella Manovra economica e finora parecchio sottovalutata. Secondo uno dei candidati alla segreteria della Cgil, Vincenzo Colla, qualche sospetto viene a guardare la conferma dell'aliquota al 15% per le partite Iva: "Guardate che lì ci sono due colp

Raffaella Paita - Pd - sulla Manovra : "Governo nemico della Liguria - solo misure spot vaghe e inefficaci" : Raffaella Paita 'Altro che benefici, la Manovra approvata in maniera autoritaria e scomposta in Parlamento non cambia di una virgola il pietoso bilancio di questi primi sei mesi di governo giallo-...

"La Manovra poco verde del Governo giallo-verde" : "Uomo e ambiente sono facce della stessa medaglia. Chi non rispetta l'ambiente non rispetta se stesso. C'é bisogno di un maggior coinvolgimento e conoscenza dei temi ambientali capaci anche di ...

Manovra e decreti attuativi - le spine del governo tra quota 100 e reddito : reddito di cittadinanza anche agli stranieri, uscite pensionistiche anticipate ma con cinque mesi in più e niente proroga per l'opzione donna in tema di previdenza. Sono tante le spine che si ...

Nessuna discussione. La Manovra del governo contro il Parlamento : Se la legge di bilancio serve al Parlamento per autorizzare, e dunque controllare, le decisioni di spesa del governo, averne quest'anno ridotto ai minimi termini la discussione alle Camere vuol dire ...

Manovra/ Tasse e pensioni - le mosse giustizialiste del Governo : La Legge di bilancio è stata finalmente approvata e al suo interno emerge un certo atteggiamento sommariamente "giustizialista"

Manovra - il rammarico di Vietina : 'Da questo governo nessun sostegno alla montagna' : 'La bocciatura degli ordini del giorno sulla defiscalizzazione per la montagna e sul rinvio della fatturazione elettronica per imprenditori e Partite Iva operanti nei Comuni montani danno l'idea di ...

Renzi : “Altro che onestà - la Manovra premia i furbetti. Il governo cadrà prima delle elezioni europee” : Per il momento ha lasciato i riflettori agli aspiranti leader del Pd, ma Matteo Renzi è “dentro” la vicenda politica, è stato a Bruxelles da Jean-Claude Juncker, è in contatto con Emmanuel Macron, è stato in Cina, all’Università di Stanford terrà un corso sulla politica europea, tiene un canale diretto con tutti i leader italiani e da persona infor...

Manovra - scene di esultanza sui banchi del governo. Conte 'L Italia è ripartita' : 313 sì, 70 no, Pd e Leu che non partecipano al voto in segno di protesta. È finita così - alla Camera - la giornata conclusiva per l'approvazione della Manovra , con l'iter più tormentato della storia ...