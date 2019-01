Dakar | la brutta avventura di Dutto

sportmediaset.mediaset

: Dakar Rally 2019 Breaking news Brutte notizie arrivano dal fronte Dakar...Cerutti si è dovuto ritirare dopo una bru… - RoadRaceRaid : Dakar Rally 2019 Breaking news Brutte notizie arrivano dal fronte Dakar...Cerutti si è dovuto ritirare dopo una bru… -

(Di domenica 13 gennaio 2019) Nicola era in forma, stava guidando bene e si stava divertendo un mondo sulle difficili dune peruviane. Magari non sarebbe riuscito ad arrivare in fondo, ma avergli tolto la possibilità di vincere ...