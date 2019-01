Chi è Cesare Battisti | quattro omicidi e una vita in fuga

Cesare Battisti - il video poChi minuti prima della cattura in Bolivia : come si era conciato : Occhiali da sole, barba, andatura spavalda. Quello che vedete in questo video, mascherato con barba e baffi finti, è il terrorista Cesare Battisti. Il video è stato girato pochissimi minuti prima del suo arresto in Bolivia, a Santa Cruz de la Sierra. Le immagini sono state diffuse dalla polizia dopo

Cesare Battisti - Chi è e cosa ha fatto il terrorista dei Pac : dalle condanne per omicidio e lotta armata alla latitanza : Condannato per quattro omicidi, due commessi materialmente, due in concorso. Anche se lui si è sempre dichiarato innocente. Cesare Battisti, arrestato per le strade di La Cruz, in Bolivia, verrà estradato a ore in Italia a mese dall’ordine di arresto disposto dal Supremo Tribunale Federale brasiliano nei suo confronti il 14 dicembre. L’ex terrorista dei Pac, i Proletari armati per il comunismo, è stato condannato per gli omicidi del maresciallo ...

Cesare Battisti arrestato : altri 50 terroristi rossi latitanti all'estero - Chi sono : ... a patto che i destinatari non fossero ricercati per atti diretti contro lo Stato francese e avessero rinunciato a ogni forma di violenza politica. La Francia in questi anni ha quindi dato ospitalità ...

