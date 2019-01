Battisti è un assassino | adesso Saviano e Vauro si scusino con le vittime

ilgiornale

: L'arresto di Cesare Battisti in Bolivia è una bella notizia. Tutti gli italiani, senza alcuna distinzione di colore… - matteorenzi : L'arresto di Cesare Battisti in Bolivia è una bella notizia. Tutti gli italiani, senza alcuna distinzione di colore… - lumorisi : +++ CATTURATO TERRORISTA E ASSASSINO ROSSO #BATTISTI +++ (Coccolato e difeso per anni dai sinistri di tutto il mond… - RensilR : RT @Rinaldi_euro: I due Cesare Battisti: il primo patriota eroe nazionale il secondo terrorista assassino. -

(Di domenica 13 gennaio 2019) 'Per noi è solo un crudeleche non deve avere nemmeno le attenuanti della militanza politica - tuona - ha ucciso e rapinato per poi fuggire all'estero sicuro della protezione internazionale ...