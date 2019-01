Settore auto in rosso su timori rallentamento Cina

Industria - a novembre crolla produzione : -2 - 6% rispetto al 2017. Pesa Settore auto. L’Italia segue il trend negativo europeo : crolla la produzione Industriale italiana a novembre 2018: i dati diffusi dall’Istat raccontano una diminuzione dell’1,6% rispetto ad ottobre e del 2,6% rispetto a novembre 2017. Un trend che segue quello dei maggiori Paesi europei, dove dopo gli andamenti negativi di Francia e Germania, anche Spagna e Gran Bretagna hanno registrato il segno meno, tanto da lasciar presagire una possibile recessione in tutta Europa. Tornando ...

L’industria affonda a novembre : -2 - 6% - il calo maggiore da ottobre 2014. Per il Settore auto -19% : calo oltre le attese per la produzione industriale italiana, che novembre nelle rilevazioni Istat si riduce dell’1,6% rispetto al mese precedente. Su base annua e tenendo conto del calendario la frenata è del 2,6%, il calo maggiore registrato da ottobre 2014. Crolla la produzione nel settore auto: -19,4% su base annua, dopo il -14% di ottobre...

Mercato auto : sul Settore pesano gli effetti del calo delle vendite in USA e Cina : Negli Stati Uniti a influire negativamente sul Mercato dell'automotive , nell'ambito di un più generale rallentamento dell'economia mondiale e in particolare di quella cinese, vi sono, innanzitutto, ...

Si muove in territorio negativo il Settore automotive dell'Italia - -0 - 83% - - rosso per Fiat Chrysler : Scambi negativi per il comparto italiano auto e ricambi, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'indice europeo del settore auto e ricambi. Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a 179.014,...

Automotive - non bastava lo scandalo del diesel. Le multinazionali del Settore pizzicate a fare cartello sui prezzi a spese dei consumatori. ... : L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato, per un totale complessivo di circa 678 milioni di euro, i principali gruppi automobilistici operanti in Italia nel settore della ...

Rapido sviluppo del Settore dell'automobile nel Maghreb - : ... ha previsto la partecipazione maggioritaria di capitale straniero nelle proprie società , circa l'80% in Somaca e il 52,4% in RTM, , sta mitigando la sua politica tributaria e gode del sostegno ...

Ecotassa - Fca contro il Governo : "a rischio investimenti in Italia"/ Tassa bonus-malus - crisi su Settore auto? : EcoTassa, allarme di Fca: Pietro Gorlier , resp. EMEA, , 'a rischio investimenti in Italia per la Tassa in Manovra'. Il nodo bonus-malus e la crisi auto

Autotrasporto - Palenzona : "Bene accordo sulle norme europee tutela Settore" : Il rispetto delle norme che regolano l'Autotrasporto a livello europeo è il tema che il titolare del dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha affrontato con decisione nel ...

Riecco la Castelli. Dopo la “lezione” sullo spread insiste per tartassare il Settore auto : I grillini sembrano intenzionati a fare di tutto per mandare l’economia italiana a rotoli. L’ecotassa in arrivo rappresenta un colpo

Bonus-Malus su auto ecologiche - Settore si ribella. Aziende e sindacati : 'Misura miope - a rischio posti lavoro' : TORINO- Spunta a sorpresa nella legge di bilancio un bonus malus per le auto in base alle emissioni di Co2. La novità arriva con un emendamento approvato dalla commissione bilancio della...

Nel 2019 il Settore automobilistico metterà il turbo : I consumatori cinesi stanno anticipando le misure di stimolo che il governo metterà probabilmente in campo per spingere le vendite di automobili in modo da offrire supporto all'economia cinese. È ...

Brexit - 4 ministri lasciano ma la May tira dritto/ Ultime notizie - previsioni nefaste per il Settore auto - IlSussidiario.net : Brexit, 4 ministro si dimettono: May sfiduciata dai Tories? Gli addii pesanti aumentano il rischio di una conta interna ai Conservatori.

Il Settore automotive dell'Italia in rialzo - +0 - 86% - - seduta effervescente per Landi Renzo : rialzo per il comparto italiano auto e ricambi , che segue l'andamento rialzista evidenziato dall' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a 185.945,52, in ...

Il Settore automotive dell'Italia continua sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi - -2 - 00% - : Rosso per il Settore automotive dell'Italia che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il comparto italiano auto e ricambi ha chiuso la giornata a quota 181.868,09 con ...