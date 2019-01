Razzismo nei confronti di un avversario | 12 giornate di squalifica ad un calciatore dei

sportfair

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Mano pesante da parte del giudice sportivo neidi un giovaneche durante una gara dei Giovanissimi ha insultato unDodicidiper aver rivolto una frase razzista a un: è questa la stangata inflitta dal giudice sportivo neidi unadolescente che milita nella formazione Giovanissimi regionali di una squadra della provincia di Prato. L’episodio, riferisce ‘La Nazione’ nella cronaca di Lucca, si è verificato nel corso di una partita fra ragazzi under 15, disputata sul campo di una squadra della Lucchesia. Tutto è successo alla fine del primo tempo della partita, quando un ragazzo di colore dei padroni di casa è restato a terra per infortunio e l’arbitro ha deciso di interrompere il gioco (il pallone era in possesso dei pratesi). La gara è ripresa con un calcio di punizione a due, ...