Leggi di iniziativa popolare ostaggio dei partiti | dal ’79 a oggi tre approvate su 262

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Il referendum propositivo, anche grazie al dialogo con l’opposizione, sembra proiettato verso la luce con una soluzione di compromesso: niente quorum partecipativo, ma approvativo al 25%, con ipotesi di “ballottaggio” tra le proposte originarie e quelle del Parlamento. Analoga soluzione dovrebbe rivitalizzare l’istituto delle proposte di legge direndendone obbligatoria la calendarizzazione e la discussione entro 18 mesi, come chiedono i Cinque Stelle che hanno insistito perché fosse un punto del “contratto di governo”. Sembra roba da niente, rimasta quasi in ombra rispetto al tema referendario. Ma fino adcomitati e cittadini hanno continuato a raccogliere 50mila firme per vederle gettare al vento (proprio da coloro che hanno eletto), salvo – come vedremo a breve – le pochissime rispondenti a un tornaconto della maggioranza di turno. Per questo, un ...