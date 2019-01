Scuole al freddo | con le basse temperature torna l' emergenza da Bologna a Palermo

Meteo - weekend di neve e freddo al Centro-Sud. Scuole chiuse in Calabria - Basilicata e Sardegna : ROMA - Un altro weekend di freddo, neve e venti di burrasca su tutto il centrosud con un'allerta Meteo che riguarda soprattutto Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Un'irruzione di aria ...

Ancora freddo e neve : Scuole chiuse in molti comuni : Nevicate al Centro Sud, ma anche in Sardegna. Le previsioni degli esperti per le prossime ore: cosa ci aspetta

Maltempo - aule al freddo in Sicilia : il Codacons - “chiudere le Scuole senza riscaldamento” : Il Codacons, dopo le “tante proteste” da parte di studenti, insegnanti e genitori, chiede l’immediata chiusura degli istituti scolastici dove si registrano problemi ai sistemi di riscaldamento: l’associazione annuncia inoltre la presentazione di un esposto alla magistratura Siciliana per chiedere di indagare sul reato di interruzione di pubblico servizio. “L’impossibilità di frequentare gli istituti scolastici ...

Meteo - weekend di neve e freddo al Centro-Sud. Scuole chiuse in Calabria - Basilicata e Sardegna : Scorte di sale già esaurite a Potenza, Roma aumenta i posti per il Piano freddo. Salvato un escursionista in provincia di Sassari

Centro/Sud nella morsa di freddo e neve - Scuole chiuse e disagi : Calabria sommersa - imbiancata anche Cosenza. Emergenza nelle zone terremotate del Centro Italia [FOTO e VIDEO] : 1/22 ...

Zotta : no ad allarmismo freddo nelle Scuole - stop protagonismi : Roma – “Serpeggia un terrorismo psicologico di qualcuno che pur di andare in televisione e sui giornali, dichiara senza un minimo di fondamento che le scuole superiori gestite dalla Citta’ metropolitana di Roma Capitale, sono al freddo con impianti di riscaldamento non funzionanti. Allora facciamo chiarezza una volta per tutte. Ci sono state alcune scuole, in totale una ventina sulle oltre 350 distribuite su Roma e Provincia, ...

Freddo e ghiaccio : Scuole chiuse in 5 centri del Vibonese : Freddo e ghiaccio sulle strade: in 5 centri del Vibonese le scuole sono rimaste chiuse. E’ accaduto a Nardodipace, Spadola, Fabrizia, Mongiana (per ghiaccio) e a Dasà, dove il sindaco Raffaele Scaturchio, ha disposto la chiusura dell’istituto in quanto “senza un adeguato riscaldamento gli alunni potrebbero subire un grave pericolo alla propria salute, stante la tenera età“. L'articolo Freddo e ghiaccio: scuole chiuse in 5 ...

Astorre : trovare subito soluzione a problema freddo Scuole : Roma – “È una situazione grave, bambini, studenti ma anche insegnanti e personale scolastico non possono subire le inefficienze della giunta Raggi”. Lo scrive in un comunicato il senatore del Pd Bruno Astorre in merito alla situazione delle scuole di Roma e provincia denunciata da Il Messaggero. “La scuola e la salute dei ragazzi sono priorita’ assolute, ne’ si puo’ accettare l’alibi ...

Angelucci : vergognoso Scuole Roma al freddo - Raggi deve intervenire : Roma – “È inaccettabile e vergognoso che in pieno inverno una scuola su tre a Roma abbia i riscaldamenti spenti a causa di caldaie guaste per la mancata manutenzione. Continua il disastro della Raggi e del M5S alla guida di Roma”. “Questa volte a pagarne le conseguenze sono i bambini, studenti e personale scolastico di Roma e provincia che tutti i giorni per questa situazione rischiano di ammalarsi. Ora basta il Sindaco ...