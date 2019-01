Sci | usò maschera d' ossigeno | tolto a Luitz gigante Beaver Creek

Sci - Cdm usò ossigeno tra le due manche - tolta vittoria gigante Beaver Creek a Luitz : Mario Calabresi Sostieni il giornalismo Abbonati a Repubblica Tags Argomenti: sci coppa del mondo Sci Protagonisti: stefan Luitz © Riproduzione riservata 10 gennaio 2019 Articoli correlati Incidenti ...

Le clausole reScissorie nei contratti dei calciatori sono arrivate a cifre folli : La nuova era del calcio, quella delle cifre astronomiche, per qualcuno addirittura sull’orlo dell’amoralità, ha portato i maggiori club del mondo (così come anche i tifosi che stanno ad assistere da casa) a non ritenere in pratica nessuna trattativa davvero impossibile, per quanto riguarda l’aspetto tecnico/calcistico certo, ma soprattutto, appunto, per il denaro investito. Quanto può arrivare a valere un ...

BRESciA - NEONATO MORTO IN OSPEDALE/ Ultime notizie - la madre 'non accuso nessuno ma voglio la verità!' : BRESCIA, NEONATO MORTO in OSPEDALE per un'infezione. Ultime notizie, la madre scrive una lettera raccontando cosa è accaduto: vuole verità.

Milan - Shevchenko ha la cura per la rinaScita : “fiducia a Gattuso e Higuain - questa squadra ha un’identità” : Il ct dell’Ucraina ha analizzato il momento dei rossoneri, sottolineando come ci voglia pazienza per tornare al top in Italia e in Europa L’ambiente Milan gli è familiare come pochi, visti i suoi trionfi con la maglia rossonera addosso. Andriy Shevchenko continua a seguire senza sosta le sorti della sua ex squadra, nonostante gli impegni da ct dell’Ucraina lo assorbano in maniera quasi ...

Sci alpino - Christof Innerhofer : “Anno difficile - ma chiuso bene. Il podio di Are più importante degli ultimi tre” : Christof Innerhofer ha chiuso il suo 2018 con il secondo posto nella discesa di Bormio. L’altoatesino ha parlato proprio delle due gare sulla Stelvio in un’intervista a Il Giornale, dove ha spiegato anche degli “aiuti” al suo compagno di squadra Dominik Paris: “E’ vero sono partito prima di lui sia in discesa sia in SuperG e per radio gli ho chiarito dei dubbi. Non lo farei per tutti, ma per Domme sì, perchè ...

2018 : ci hanno laSciato Fabrizio Frizzi - Bibi Ballandi - Pippo Caruso - Marco Garofalo e Sandro Mayer : Personaggi morti nel 2018 Ancora poche ore e saluteremo il 2018. Tra i tanti bilanci che ogni fine anno si porta con sè, anche quello legato ai numerosi personaggi venuti a mancare. Sul fronte del piccolo schermo la perdita più sentita dal pubblico e dagli addetti ai lavori è stata quella di Fabrizio Frizzi. Lo scorso 26 marzo, con la sua morte, la tv italiana ha perso uno dei suoi volti più amati. Un conduttore che con il suo sorriso ha fatto ...

Milan - che Sciocchezza Suso : si fa espellere e salterà la Supercoppa Italiana : Milan che chiude il 2018 con un successo e 70 punti nell’anno solare, arriva però una notizia poco piacevole da Suso: il rosso lo inguaia! Milan vittorioso contro la Spal nell’ultima gara stagionale dei rossoneri, i quali dunque vanno in vacanza col sorriso dopo un periodo no. Chi non sorriderà sarà però Suso, espulso nel finale in maniera molto ingenua per un fallo su Valdifiori. Il calciatore spagnolo infatti sarà costretto a ...

Inter-Napoli - Sciocchezza colossale di Koulibaly : il difensore azzurro espulso per… applauso all’arbitro [VIDEO] : Il difensore senegalese prima viene ammonito per un fallo su Politano, poi applaude l’arbitro e viene espulso da Mazzoleni sciocchezza di Kalidou Koulibaly nel finale di Inter-Napoli, il difensore senegalese si fa espellere da Mazzoleni per un applauso ironico rivolto all’indirizzo del direttore di gara. Il giocatore azzurro prima commette fallo su Politano, ricevendo il cartellino giallo. Una sanzione che manda su tutte le ...

Etna - proseguito nella notte lo Sciame sismico. Chiuso l’aeroporto di Catania : È proseguito nella notte l’intenso sciame sismico sull’Etna, in Sicilia. Decine le scosse di terremoto, una delle quali - ieri sera alle 20,26 - ha raggiunto magnitudo 4 con epicentro a 7 chilometri a Nordest di Ragalna, in provincia di Catania. l’aeroporto caranese resta Chiuso da ieri sera:; contrariamente alle previsioni, la persistente attivi...

Sciame sismico ed esplosioni - l’Etna si risveglia per Natale. Chiuso l’aeroporto di Catania : Alla Vigilia di Natale si risveglia l’Etna: stamattina alla base del cratere di sud-est, dove è in corso un’attività esplosiva con conseguente esplosione di cenere lavica, si è aperta una frattura eruttiva. Dalle ore 08:50 di oggi, 24 dicembre 2018, è infatti in corso un intenso Sciame sismico sul vulcano. Nelle prime tre ore sono avvenute oltre 130 scosse, le maggiori delle quali sono state di magnitudo Ml = 4.0 (alle ore 13:08, localizzata ...

Etna - eruzione alla Vigilia di Natale : lo Sciame sismico - chiuso lo spazio aereo : L'Etna si risveglia per Natale. Una frattura eruttiva si è aperta nella mattinata di lunedì 24 dicembre sull’Etna alla base del cratere di sud est, dove è in corso un’attività esplosiva. Dal vulcano si alza una nube di cenere. L’aeroporto di Catania è regolarmente operativo. È in programma una riuni

Etna - Sciame sismico ed eruzione : l’aeroporto di Catania chiuso dalle 14 : dalle ore 08:50 è in corso un intenso sciame sismico sul vulcano Etna. Nelle prime tre ore sono avvenute oltre 130 scosse sismiche. L’attività è stata accompagnata da un graduale incremento del degassamento dall’area craterica sommitale, inizialmente con sporadiche emissioni di cenere emesse dalla Bocca Nuova e dal Cratere di Nord-Est. Alle ore 12.01 locali la Sala Operativa dell’Osservatorio Etneo (OE-INGV) ha diramato il comunicato VONA ...

Sciame sismico risveglia l’Etna. Chiuso l’aeroporto di Catania : Una frattura eruttiva si è aperta stamane sull’Etna alla base del cratere di sud est, dove è in corso un’attività esplosiva. Dal vulcano si alza una nube di cenere che cade sui paesi limitrofi. l’aeroporto di Catania è stato Chiuso dalle 14. La decisione presa in seguito alla riunione dell’unità di crisi dello scalo aereo. ...

Inter-Icardi : Wanda non vuole togliere la clausola di reScissione : In casa Inter tiene ancora banco la trattativa per il rinnovo del contratto a Icardi. Secondo il Corriere dello Sport , i dirigenti nerazzurri vorrebbero togliere la clausola di rescissione , invece Wanda Nara è disponibile soltanto ad aumentarla in proporzione all'aumento d'ingaggio.