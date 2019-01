New Shepard stampa i biglietti | Blue Origin dà il via al countdown per lo spazio

meteoweb.eu

(Di giovedì 10 gennaio 2019)dà il via alper locon New. La compagnia del numero uno di Amazon, Jeff Bezos, ha dichiarato che, a partire da quest’anno, inizierà a commercializzare i voli suborbitali. Il prezzo deiè ancora segreto, ma si vocifera che si aggiri attorno ai 300.000 dollari l’uno. Un approccio in netto contrasto con quello del suo ‘rivale’ Virgin Galactic che, invece, ha iniziato a vendere i primioltre dieci anni fa, anche se il suo veicolo – SpaceShipTwo – era ancora nelle prime fasi di sviluppo.Finora – spiega Global Science – il razzo Newha portato nellosuborbitale la capsula per equipaggio vuota. La compagnia continuerà a testare il razzo fino a che non raggiungerà tutti i requisiti necessari per poter finalmente trasportare i turisti nello. La capsula è dotata di sei poltrone disposte in cerchio in ...