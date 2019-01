Il settore utility italiano è in territorio positivo | +0 | 76%

Si muove in territorio positivo il settore utility italiano - +1 - 54% - - seduta effervescente per Enel : Mette il turbo il comparto utility in Italia che fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell' EURO STOXX Utilities che mostra un timido +0,31%, dopo la chiusura di ieri a quota 279,69. ...

Modesto rialzo per il settore utility italiano - +0 - 60% - - exploit di ERG : Si muove con moderazione il comparto utility in Italia , che viaggia poco oltre i livelli precedenti, segnando una performance meno briosa rispetto a quella dell' EURO STOXX Utilities . Il FTSE Italia ...

Il settore utility italiano è in territorio positivo - +0 - 80% - - corre Acea : Scambi in positivo per il comparto utility in Italia che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall' EURO STOXX Utilities . Il FTSE Italia Utilities ha aperto a 25.304,02 in crescita ...