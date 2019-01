ilfattoquotidiano

: Courmayeur, snowboarder italiano cade fuoripista e muore. La vittima precipitata dopo un salto di roccia nella zona… - RaiNews : Courmayeur, snowboarder italiano cade fuoripista e muore. La vittima precipitata dopo un salto di roccia nella zona… - MediasetTgcom24 : Sciava fuoripista, snowboarder cade e muore a Courmayeur #Courmayeur - TutteLeNotizie : Courmayeur, snowboarder muore precipitando sulle rocce. Sciava fuoripista con un amico… -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Unoitaliano è morto sciando, in Valle d’Aosta. Secondo quanto si è appreso, la vittima è precipitata da un salto di roccia nella zona di Plan de la Gabba, a quota 1800 metri, segnalata come pericolosa e vietata per motivi di sicurezza. A dare l’allarme un altrodella vittima, che è rimasto illeso.Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino valdostano, con un elicottero e un medico, e i soccorritori della guardia di finanza, ma non c’è stato niente da fare.L'articolocon unrimasto illeso proviene da Il Fatto Quotidiano.