Agguato alla Magliana davanti asilo | un ferito grave

Agguato alla Magliana : pregiudicato lascia le figlie all'asilo e gli sparano in testa da uno scooter : Agguato alla Magliana . Un sicario ha aspettato che un padre lascia sse le figlie piccole ad un asilo nido per seguirlo affiancarlo e sparargli più colpi di pistola alla testa . La vittima...

Agguato alla Magliana : pregiudicato lascia le figlie all'asilo e gli sparano in testa. Ferita anche la moglie : Agguato alla Magliana . Un sicario ha aspettato che un padre lascia sse le figlie piccole ad un asilo nido per seguirlo affiancarlo e sparargli più colpi di pistola alla testa. La vittima...

Agguato alla Magliana : lascia i figli all'asilo e gli sparano in testa. Ferita anche la moglie : Sparatoria a Roma, davanti un asilo nido del quartiere Magliana . Un uomo che aveva appena lascia to i figli a scuola sarebbe stato raggiungo da tre colpi di pistola alla testa. È successo...

Agguato a Pesaro - la vedova della vittima : 'Non avevamo chiesto lo stop alla protezione' : Non sarebbe vero dunque che la vittima avrebbe voluto lasciare il programma di protezione. La procura marchigiana non avrebbe avuto comunicazione in tal senso. Mentre si cercano ancora i due sicari ...