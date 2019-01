Uomini e Donne | il fratello di Tina in studio per uno scherzo e il gesto verso Gemma

Uomini e donne - Gemma Galgani e il fratello di Tina Cipollari : l'inatteso gesto prima di uscire dallo studio : Anche Gemma Galgani nella rete del fratello di Tina Cipollari. L'opinionista di Uomini e donne, che con la dama di Torino ha un pessimo rapporto (l'ha anche fatta piangere dopo averle versato dell'acqua addosso) ha coinvolto Giuliano, suo fratello, in uno scherzo ai danni di Angela, la dama del Tron

Uomini e Donne Puntata di Oggi 10 Gennaio 2019 : Teresa in Lacrime Disperata! : Grandi colpi di scena nella Puntata di Oggi di Uomini e Donne Trono Classico. Lorenzo viene avvertito da Maria De Filippi di essersi cacciato in una situazione compromettente. Teresa prende una drastica decisione, poi si scioglie in Lacrime! L'articolo Uomini e Donne Puntata di Oggi 10 Gennaio 2019: Teresa in Lacrime Disperata! proviene da Gossip News.

Uomini e donne - l'arzillo 70enne svela il suo segreto con le ragazze : Il dating show di Maria De Filippi è meglio di "Verissimo tutti i colori della cronaca". In un'ora e 20 minuti ci si trova di tutto: dal gossip al medical drama. Pochi minuti dopo l'inizio della ...

Uomini e donne - c'è un corteggiatore per Angela : la scoperta in diretta che la umilia - chi è davvero : Colpo di scena a Uomini e donne durante la puntata di mercoledì 9 gennaio del Trono over, quando Maria De Filippi ha annunciato alla dama Angela che c'è un uomo, tale Giuliano di 64 anni da Viterbo, interessato a conoscerla. Angela è sempre stata vittima delle critiche di Tina Cipollari e Gianni Spe

Uomini e Donne gossip - il fratello di Tina in studio : il gesto verso Gemma : Uomini e Donne gossip: il fratello di Tina entra in studio per uno scherzo e il gesto verso Gemma Galgani non passa inosservato Un gesto inaspettato quello del fratello di Tina Cipollari nei confronti di Gemma Galgani a Uomini e Donne. Nel corso della puntata del Trono Over in onda il 9 gennaio, l’opinionista fa […] L'articolo Uomini e Donne gossip, il fratello di Tina in studio: il gesto verso Gemma proviene da gossip e Tv.

Uomini e Donne oggi : Tina mette in imbarazzo Maria De Filippi : Maria De Filippi imbarazzata da Tina Cipollari di Uomini e Donne E’ da poco terminata l’ultima puntata settimanale del Trono Over di Uomini e Donne. E anche in questa occasione ad aver fatto molto discutere è stata senza ombra di dubbio la verace opinionista Tina Cipollari. Cosa è successo stavolta? Il cavaliere Michele, durante il confronto con la dama Luisa, ha rivelato di avere ancora il sogno di diventare padre. A quel punto è ...

Uomini e Donne news - Noel innamorata di Armando? La reazione conferma : Uomini e Donne news: Noel ama Armando? Il dubbio di Maria De Filippi Noel e Armando si amano? I due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne non si sbilanciano con le parole, ma sembra proprio che la dama sia letteralmente innamorata del cavaliere. Quest’ultimo è spesso criticato dal pubblico, ma anche dal parterre […] L'articolo Uomini e Donne news, Noel innamorata di Armando? La reazione conferma proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Sara Affi Fella ritorna sui social : “Sto male. Farò un intervento” : Uomini e Donne, il ritorno a sorpresa di Sara Affi Fella: “Sto male mentalmente e fisicamente” Sara Affi Fella è ritornata sui social, è ufficiale. Le parole scelte per il suo primo post su Instagram? Le seguenti: “La parola scusa l’ho usata così tante volte che oggi non ho più scuse per dire scusa. Ma è […] L'articolo Uomini e Donne, Sara Affi Fella ritorna sui social: “Sto male. Farò un intervento” proviene ...

Uomini e Donne - trono classico : NATALIA chiede ad IVAN se ha avuto una storia con… [anticipazioni] : Nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne si è parlato di Paola Caruso, l’ex bonas di Avanti un altro. Il nome della ragazza è stato fatto da NATALIA, corteggiatrice di IVAN Gonzalez. Cerchiamo dunque di capire meglio cos’è successo nel dating show di Maria De Filippi grazie alle anticipazioni. Tutto è iniziato quando Sonia, stizzita dal fatto che IVAN avesse dichiarato di non avere baciato NATALIA per ...

Uomini e Donne - Andrea Del Corso e la malattia : «Le ho provate tutte - ora sembro guarito» : Andrea Del Corso stupisce i suoi fan su instagram e in un lungo post racconta la sua malattia. Corteggiatore di ?Uomini e Donne?, programma seguito da Leggo.it e condotto da Maria De...