Sui migranti Conte si smarca e sfida Salvini 

Lo scontro Sui migranti tra Conte e Salvini non ha precedenti : È scontro aperto nel governo sul destino dei 15 migranti che il presidente del Consiglio sarebbe pronto ad accogliere in Italia malgrado la ferma contrarietà del suo vice premier e ministro dell'Interno. Il tema divide i principali azionisti della maggioranza, M5s e Lega, da venerdì e, nella prima occasione di incontro, nel corso della riunione del consiglio dei ministri che si è tenuta ieri ...

Scontro nel governo : duello tra Conte e Salvini Sui migranti : Il premier a 'Porta a porta': "Vuol dire che non li faremo sbarcare, li prenderò sull'aereo e li porterò''. La replica del...

Sui migranti è scontro nel governo. Conte : “C’è limite al rigore”. Salvini : “Mai col mio consenso” : Arrivata al diciottesimo giorno, l’odissea dei 49 migranti bloccati a bordo delle navi delle Ong Sea Watch e Sea Eye al largo di Malta fa deflagrare lo scontro all’interno del governo e porta alla luce tutte le contraddizioni dell’esecutivo gialloverde tenute faticosamente sottotraccia in questi mesi. «Accogliamo donne e bambini, c’è un limite ad o...

Salvini : “Fondi per disabili o non votiamo il reddito”. Conte : “Troveremo soluzione” Scontro anche Sui migranti di Sea Watch : Fondi per la disabilità e migranti. Si gioca su questi due temi l’ultimo Scontro tra la Lega e i 5 stelle. E sui due versanti della barricata ci sono due dei tre massimi esponenti del governo: Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Il presidente del Consiglio e il vicepremier hanno parlato in Contemporanea, il primo durante la registrazione di Porta a Porta e il secondo in una diretta Facebook. Il primo fronte è quello dell’accoglienza. Ad ...

Conte Sui migranti : “C’è limite al rigore”. Salvini : “Non cambio idea”. Berlino : “Pronti ad accoglierne 50” : Il premier italiano Giuseppe Conte interviene sulla questione migranti: «L’importante è farli sbarcare a Malta, stiamo sollecitando Malta perché li faccia sbarcare: c’è un limite a ogni politica di rigore» spiega dagli studi di «Porta a Porta». «Salvini è una persona ragionevole. Viene tacciato di razzismo, xenofobia. Non ho mai colto questi elem...

Quanto è profonda la spaccatura nel governo Sui migranti in mare? : Due contro uno, però quell’uno fa mostra di non voler cedere: Di Maio e Conte danno la disponibilità ad accogliere 15 delle 49 persone a bordo della Sea Watch e della Sea Eye; Matteo Salvini non ne vuol sentir parlare. Anche se magari una soluzione inizia a intravedersi. “Sono stufo” Per buona parte della giornata il ministro dell’interno viene dato per pronto ad andare allo scontro aperto con gli alleati. ...

Il governo si spacca Sui migranti : anche Conte pensa di aprire i porti : Una nuova frattura si apre all'interno dell'esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Diverse infatti sono le posizioni che la Lega ed il Movimento Cinque Stelle hanno per quanto riguarda la questione dei migranti in generale e su quelli della Sea Watch (Organizzazione non Governativa battente bandiera olandese) che oramai dalla Viglia di Natale staziona davanti alle coste di Malta, la quale ancora una volta nega lo sbarco, esattamente come in ...

Salvini vola in Polonia : l'obiettivo è un accordo Sui migranti prima delle Europee : Dopodomani, Matteo Salvini a Varsavia. E lì si aprirà quasi ufficialmente la campagna elettorale del leader leghista per il voto europeo di maggio. Il ministro dell'Interno incontrerà il leader del ...

Salvini conferma la linea dura Sui migranti - ma Conte : 'Accoglienza limitata' : Andando in direzione opposta a quella del vice, il presidente del Consiglio si schiera per l'Accoglienza: 'Pronti a prendere parte dei migranti a bordo delle due navi delle ONg, ma dopo che l'Europa ...

Decreto sicurezza - la Regione Umbria ricorre alla Consulta contro la stretta di Salvini Sui migranti : Arriva dalla Regione Umbria l'ultima ribellione contro il Decreto sicurezza di Matteo Salvini, con il primo ricorso alla Corte costituzionale. Dopo la rivolta dei sindaci lanciata dal primo cittadino di Palermo, Leoluca Orlando, è il turno della presidente dem Catiuscia Marini, che ha fatto votare d

Papa Francesco - il macellaio star dei social umilia il pontefice : ignorato l'appello Sui migranti : l'appello di Papa Francesco ai politici europei in solidarietà ai 49 naufraghi a bordo della nave Sea Watch è stato letteralmente ignorato dalla stragrande maggioranza dei siti di informazione mondiale, tranne da quelli italiani. Come ha sottolineato Franco Bechis sul Tempo, delle parole del Papa no

Il papa e i sindaci disobbiententi contro Salvini : il caos scientifico Sui migranti : (Foto: Valerio Nicolosi) Davvero vogliamo un 2019 in cui ogni carico di esseri umani diventi, per settimane, carne da macello della propaganda politica? In particolare nei primi mesi dell’anno, in vista delle elezioni europee di fine maggio? Davvero ce la sentiamo di trasformarci, in un’eterna storpiatura di noi stessi, nei giudici del destino di gente disperata che scappa dai lager libici e, ancora prima, da contesti geopolitici devastanti? ...

Sui migranti Salvini sfida tutti. Anche Papa Francesco : Italia: Salvini, “lo sceriffo con le foto dei gattini” che detta l'agenda politica del paese Monaco di Baviera, 7 gen - (Agenzia Nova) - In Italia, è il vicepresidente del Consiglio, ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, che “detta l'agenda politica” del paese. Lo sostiene il qu