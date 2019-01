Roma:vergogna ultrà,scritte antisemite

: Vergogna ultrà a #Roma: volantini antisemiti in città #Lazio #Napoli #Israele - Gazzetta_it : Vergogna ultrà a #Roma: volantini antisemiti in città #Lazio #Napoli #Israele - fabiochiusi : Massima solidarietà e vicinanza agli ex colleghi ed amici dell’@espressonline. So bene che non si faranno intimidir… - AlessiaMorani : Maria Amelia #Monti e Angela #Finocchiaro mostrano la situazione tragica in cui si trova #Roma dopo quasi 3 anni di… -

Volantini con la scritta "Lazio,Napoli, Israele, stessi colori,stesse bandiere. M..." sono apparsi in alcuni quartieri della Capitale. La firma è 'nisti della Balduina'. I manifestini sono comparsi in coincidenza con i festeggiamenti per i 119 anni della Lazio. La denuncia parte dal direttore della comunicazione della Lazio,Arturo Diaconale, che denuncia "due pesi e due misure", ricordando lo scandalo suscitato l'anno scorso per gli adesivi di Anna Anna Frank con la maglia della,ritrovati dentro lo Stadio Olimpico.(Di mercoledì 9 gennaio 2019)