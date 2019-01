Migranti | Conte e Salvini cercano soluzione | faccia a faccia domani

Migranti a Malta - Salvini furioso. Il vertice con Conte rischia di saltare : Alle otto di sera, quando ormai Matteo Salvini ha fatto ritorno a Roma dopo la trasferta a Varsavia, non è ancora dato sapere dove si svolgerà il vertice per il chiarimento preteso dal leader leghista ...

Giuseppe Conte e Matteo Salvini - giallo sul vertice : "Cosa dirò al premier" - la rivolta leghista sui Migranti : Il vertice annunciato tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte per la serata del 9 gennaio è a rischio. Possibile che la riunione ristretta di governo con Luigi Di Maio e altri esponenti di spicco della squadra sui migranti si ridurrà in un confronto telefonico solo tra il premier e il ministro degli Int

Migranti a Malta - ira di Salvini : «Zero sbarchi». Giallo sul vertice con Conte : Sbarcano finalmente a Malta i 49 Migranti che da 19 giorni erano a bordo delle navi delle Ong Sea Watch e Sea Eye ferme al largo dell'isola, lasciati volontariamente in mezzo al mare e sulla...

Sondaggio Sky Tg24 su Sea Watch e Migranti - il trionfo di Matteo Salvini su Conte e Di Maio : Il Sondaggio a caldo sui migranti della Sea Watch fa gioire Matteo Salvini. Quasi in tempo reale, il ministro degli Interni condivide su Facebook il risultato di un Sondaggio di Sky Tg24 tra i suoi telespettatori. "Giusto che l'Italia contribuisca ad accogliere i migranti della Sea Watch?". La rispo

Alta tensione tra Conte e Salvini dopo la decisione del premier di accogliere parte dei Migranti della Sea Watch : dopo 19 giorni in mare a bordo delle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye, finalmente l'arrivo a terra. Saranno ridistribuiti in otto Paesi europei tra cui l'Italia. Il ministro dell'Interno se la ...

Migranti - Di Stefano - M5s - : il presidente del Consiglio è Conte : Roma, 9 gen., askanews, - 'Il presidente del Consiglio è Giuseppe Conte e la politica migratoria è materia di competenza del governo, non di un singolo ministro. Dal primo giorno, Conte ha detto che avremmo preso donne e bambini, gli individui più in difficoltà. Penso sia ...

Migranti - Salvini a Conte e Di Maio : «Sono molto arrabbiato. Reddito? Senza pensioni di invalidità non lo votiamo» : Il vicepremier parla da Varsavia e attacca l’intesa raggiunta dall’Italia con l’Ue: «Non sono stato consultato, non autorizzo niente». Il governo a rischio? «Ma no, non cadrà per la Sea Watch»

Migranti - Tajani : 'Ha vinto Conte - ha perso Salvini' : "La scelta fra gli Stati europei di dividersi il collocamento dei Migranti mi sembra una soluzione di buon senso, non si potevano lasciare in mare tante persone e tanti bambini". Lo ha affermato il ...

Migranti - Salvini sotto scacco matto di Conte. Il vicepremier : “Ora serve un chiarimento” : "Volete andare in Europa?", "Sì, vogliamo andarci". "Fra due ore ci siamo, troviamo un porto sicuro. Questa volta entriamo, c'est fini, è finita". Così sulla nave della Sea Watch, il capomissione Kim in inglese e francese annuncia ai 32 Migranti a bordo che l'odissea si conclude. E il governo esplode. La decisione del premier Giuseppe Conte Conte di accogliere una parte dei Migranti a bordo delle navi delle Ong che erano al largo di Malta non e' ...

Migranti - Salvini a Conte : 'Serve un chiarimento nel governo' : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è furioso per la decisione del premier, Giuseppe Conte, di accogliere una parte dei Migranti delle navi ong Sea Watch e Sea Eye sbarcati a Malta. Salvini ...

Salvini una furia su Conte : “Io decido sui Migranti - lui deve parlare prima con me - non sbarcherà nessuno!” : Matteo Salvini direttamente da Varsavia non le manda a dire e punta il premier Giuseppe Conte “Il governo non cadrà, ma pretendo chiarimento immediato nelle prossime ore. Appena rientro in Italia”. Da Varsavia, dove ha incontrato l’ultraconservatore polacco Jaroslaw Kaczynski, il ministro dell’Interno Matteo Salvini boccia l’accordo sostenuto dal presidente del Consiglio per la redistribuzione dei 49 migranti delle ...