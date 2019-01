L’alleanza che Salvini cerca a Varsavia non piace granché ai polacchi

L’alleanza che appoggiava il primo ministro Nikol Pashinyan ha stravinto le elezioni in Armenia : L’alleanza centrista del primo ministro armeno uscente, Nikol Pashinyan , ha stravinto le elezioni anticipate che si sono tenute domenica in Armenia , ottenendo più del 70 per cento dei voti. Pashinyan , che prima di fare il politico era un giornalista, è riuscito

Governo - perché Salvini non romperà L’alleanza con il M5s. Perlomeno non così presto : di Marco Gigante * Colpisce in questi giorni la reazione di Matteo Salvini alle vicende che hanno coinvolto il padre del leader del Movimento 5 stelle, Antonio Di Maio, a proposito di alcune assunzioni in nero avvenute nella sua azienda. La reazione è sorprendente perché dopo mesi di dichiarazioni e comportamenti avversi ai principi del Movimento (sostegno al Tav, al Tap o agli inceneritori), il segretario della Lega sembra aver assunto un ...